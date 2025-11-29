Live TMW Parma, Cuesta: "L'espulsione e il raddoppio hanno cambiato la partita. Impatto positivo di Ondrejka"

La conferenza stampa dell'allenatore crociato Carlos Cuesta per commentare Parma-Udinese.

Ore 17.36 - Inizia la conferenza stampa.

È mancato qualcosa?

"Una partita dove i primi quindici minuti loro sono stati meglio di noi. Sono riusciti a portare la partita dove volevano. Poi siamo stati meglio e a creare più pericoli, soprattutto a inizio secondo tempo. Dopo l'espulsione e il gol la partita è cambiata. Abbiamo continuato a provare ma non siamo riusciti. Vittoria meritata per loro, volevamo avere continuità Dobbiamo avere la testa a Bologna e andare avanti".

Cambio tattico di formazione?

"È una possibilità, non è questo il momento per questo tipo di valutazioni, avremo tempo".

Un giudizio su Ondrejka?

"Positivo, è stato incisivo dal primo momento in cui è stato in campo. È la sua prima partita ufficiale in sei mesi. È riuscito a progredire e arrivare alla porta avversaria, il suo è un percorso progressivo, gli serve tempo per essere al 100% per 95 minuti".

A Valeri manca ancora qualcosa a livello fisico?

"Sapevamo non avesse i novanta minuti ma poteva partire, pensavamo fosse la scelta migliore e per questo è partito lui".

Cosa dirai a Corvi? Quanto vi siete fatti male da soli e quanto è merito dell'Udinese?

"Non ho ancora rivisto la situazione di Corvi, quindi non posso dire niente. Proviamo sempre a fare il meglio, ma è la terza volta che rimaniamo in dieci. Dobbiamo migliorare perché è già un campionato difficile. Sappiamo che fa parte del gioco ma anche che dobbiamo ridurlo al massimo possibile".

Si aspettava di più oggi avendo schierato la stessa formazione?

"Tutte le partite sono diverse. I primi minuti non sono stati come volevamo, questo ha portato l'Udinese in vantaggio. Noi siamo stati in crescendo ma non è stato sufficiente. Ci dispiace perché volevamo avere una serata di gioia coi nostri tifosi. Adesso dobbiamo lavorare perché la partita di Bologna sia positiva".

Il feeling con la proprietà straniera?

"Sicuramente è un supporto che ti permette di lavorare con grandi risorse e sono fortunato".

Ore 17.44 - Termina la conferenza stampa.