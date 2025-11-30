L'Udinese sbanca il Tardini con un 2-0. La Gazzetta di Parma in apertura: "Troppi errori"

Dopo un pareggio e una vittoria nelle scorse settimane ieri pomeriggio il Parma è caduto al Tardini contro l’Udinese, battuto per 2-0 dopo una prestazione piuttosto opaca. A decidere il match le due reti - una per tempo - realizzate da Zaniolo e da Davis direttamente su calcio di rigore, nel quale il Parma è pure rimasto in dieci per l’espulsione diretta a Troilo.

Oltre il danno della sconfitta, anche la beffa per il Parma. Mateo Pellegrino, attaccante dei ducali che nel finale della gara contro l'Udinese si è fatto medicare una mano dopo uno scontro di gioco, infatti, è infatti stato sottoposto ad accertamenti diagnostici, che hanno evidenziato una lussazione del dito della stessa mano. Tuttavia, secondo quanto emerge direttamente dalla società gialloblù il centravanti non si fermerà neanche per una giornata, visto che scenderà in campo con uno speciale tutore che gli permetterà di giocare regolarmente già a partire dalla partita di giovedì prossimo quando il Parma andrà in scena al Dall'Ara contro il Bologna per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Queste le parole di Cuesta del post match: “Una partita dove i primi quindici minuti loro sono stati meglio di noi. Sono riusciti a portare la partita dove volevano. Poi siamo stati meglio e a creare più pericoli, soprattutto a inizio secondo tempo. Dopo l'espulsione e il gol la partita è cambiata. Abbiamo continuato a provare ma non siamo riusciti. Vittoria meritata per loro, volevamo avere continuità Dobbiamo avere la testa a Bologna e andare avanti".