Parma, Keita: "Aspetto il primo gol, esultanza pronta. Tempo libero? Guardo One Piece"

Mandela Keita ha parlato in una lunga intervista a DAZN e tra le tematiche trattate c’è anche quella del primo gol con la maglia del Parma, che sta tardando ad arrivare: “Bella domanda, anche io sto aspettando. Provo in allenamento a fare gol e speriamo di farlo presto in partita. Tutti i compagni mi prendono in giro che non segno. Un giorno segnerò. Lo stanno aspettando anche i miei fratelli, mi dicono che non so tirare. Ho pronta anche l’esultanza, per ricordare un mio amico morto in un incidente. Ho promesso alla sua famiglia di esultare per lui, facendo il suo numero e la sua iniziale con le mani”.

Hai affrontato tante cose nella vita, ma non perdi mai il sorriso.

“La vita è così, c’è tanta gente che soffre. Io non posso stare fermo e piangere. Devo continuare, devo essere un esempio per i miei fratelli e per mia sorella. Devo essere felice, la vita è breve”.

Guardi tante partite?

“Prima sì, ora un po’ meno. Ora guardo One Piece, Naruto…Anime in generale. Se dovessi scegliere un potere direi l’invisibilità”.

Se fra molti anni qualcuno pronunciasse il tuo nome, per cosa ti piacerebbe essere ricordato?

“Per essere una bella persona, con un gran cuore. Per me è importante, non c’è solo il calcio. Vorrei essere ricordato per una persona felice, mai arrabbiato. Solo questo. Qualche volta in campo dovrei arrabbiarmi ma non ci riesco ad arrabbiarmi per il calcio”.