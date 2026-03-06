Bologna, Sartori prepara il mercato: dalla difesa al centrocampo i nomi sul taccuino rossoblù

Primi movimenti di mercato in casa Bologna. La società rossoblù sta impostando la prossima stagione in attesa di capire quale sarà il piazzamento in classifica e soprattutto come finirà l'ottavo di finale di Europa League contro la Roma. Nel frattempo Sartori è al lavoro per valutare l'organico in vista della prossima stagione con Jhon Lucumi e Remo Freuler che molto probabilmente lasceranno il club.

Il difensore rossoblù infatti andrà in scadenza di contratto nel 2027 mentre il centrocampista il prossimo giugno e per il momento non hanno ancora rinnovato. La sensazione è che se avessero voluto prolungare la propria esperienza in Emilia avrebbero già dato segnali di intesa, che (per il momento) non sono pervenuti.

La dirigenza allora sta cercando di guardarsi intorno per non arrivare a giugno impreparata. Per quanto riguarda il difensore, riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, sono diversi i profili sul taccuino di Sartori con

Juan Pablo Freytes, argentino del Fluminense, fra i profili più interessanti. Nel mirino ci sarebbe anche Marc Oliver Kempf del Como così come Otavio del Paris FC. Per quanto riguarda invece il ruolo di centrocampista, sempre secondo il quotidiano sportivo oggi in edicola, ci sarebbero Ismael Koné del Sassuolo e Mandela Keita del Parma.