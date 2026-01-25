Parma, Keita: "Contro questi avversari devi esser perfetto. Non guardiamo la classifica"

Il centrocampista del Parma Mandela Keita ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la pesante sconfitta di Bergamo per 4-0 contro l'Atalanta. Queste le sue parole:

Con oggi sono tre partite senza reti, come sta il Parma?

“Abbiamo perso contro una squadra molto forte, contro un avversario così devi fare tutto perfetto. Abbiamo sbagliato ma è normale sbagliare, è la vita. Dobbiamo alzare il livello in allenamento, lavorare ogni giorno per migliorarci, vogliamo subito far meglio. A volte si vince a volte si perde, questa è la vita”.

La prossima è contro la Juventus, per il Parma è una gara diversa dalle altre, pensi che aver raccolto quattro gol possa fare male?

“Siamo una famiglia, una squadra matura e molto forte mentalmente. Questa sconfitta sarà dura per i primi giorni, ma dopo dobbiamo lavorare e fare meglio. Anche mister e staff ci aiuteranno tanto. Questa settimana sarà molto importante per noi, ogni partita lo è. Speriamo di fare meglio di oggi, vogliamo imparare da questa sconfitta”.

La classifica la guardate? La Fiorentina la considerate?

“Io non guardo la classifica, lavoriamo ogni giorno e speriamo di vincere ogni partita e fare bene. Dobbiamo solo guardare avanti e lavorare a testa bassa, stare uniti come una famiglia come abbiamo sempre fatto. Lavorare sarà molto importante questa settimana”.