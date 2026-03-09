TMW Mandela Keita e un'altra prestazione da star: c'è la fila tra Serie A e Premier

Un'altra prestazione di alto livello per Mandela Keita, uno dei perni della formazione del Parma di Carlos Cuesta. Il centrocampista ventitreenne di Leuven, Belgio, si è imposto ieri come diga contro la Fiorentina all'Artemio Franchi: una prestazione dove ha letteralmente giganteggiato, che gli vale ancor più attenzioni a livello italiano e internazionale.

Keita è un giocatore da tempo finito nel mirino del Bologna: il ds Giovanni Sartori lo ha messo in testa alla shortlist per il centrocampo del futuro. Un giocatore ideale per la mediana di Vincenzo Italiano: bravo a fare entrambe le fasi e con ottime prospettive, un profilo che gli emiliani hanno già pescato con successo in passato. Ieri c'erano club di Premier League a visionarlo al Franchi in prima persona, nelle scorse settimane è emerso anche l'interessamento di Brighton, Aston Villa e Brentford per il giocatore, oltre che del Tottenham.

E le big? Non è un mistero che l'Inter lo abbia seguito a più riprese con interesse a stagione, senza però mai affondare il colpo. Uno screening sui migliori talenti e giocatori del panorama della Serie A, che non può che includere il classe 2002 nazionale belga, prelevato dal Parma dall'Anversa nell'estate del 2024. E la prossima, c'è da scommetterci, sarà una dove sarà grande protagonista del mercato