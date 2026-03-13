Napoli-Lecce, le probabili formazioni: c'è Anguissa al fianco di Gilmour, gioca Gandelman

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Napoli-Lecce (Sabato 14 marzo, ore 18.00, arbitra Abisso, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Napoli

Antonio Conte alle prese con un nuovo infortunio: Vergara resterà out per oltre un mese per fascite plantare. In difesa contro il Lecce sarà assente anche Juan Jesus: al suo posto toccherà a Olivera completare il terzetto arretrato insieme a Beukema e Buongiorno con Milinkovic-Savic tra i pali. Da mediana ancora da valutare le possibili convocazioni di McTominay e Lobotka, che in ogni caso non partiranno titolari a meno di sorprese. Ecco dunque Anguissa, che appare in vantaggio per una maglia da titolare andando ad affiancare Gilmour. Sugli esterni Politano e Spinazzola, ma occhio a Gutierrez che resta sempre opzione valida. Davanti, invece, spazio alla coppia formata da Elmas e Alisson Santos sulla trequarti, chiamati a supportare Hojlund, riferimento offensivo del 3-4-2-1 disegnato da Conte. (da Napoli, Arturo Minervini)

Come arriva il Lecce

Archiviato il successo casalingo con la Cremonese, il Lecce è impegnato in trasferta sul campo del Napoli. Eusebio Di Francesco non potrà contare sugli infortunati Gaspar, Berisha e Camarda. Da valutare Gallo, alle prese con un affaticamento muscolare. Nel tradizionale 4-2-3-1 ci sarà Falcone in porta, con Veiga a destra e la coppia di centrali difensivi composta da Siebert e Tiago Gabriel. A sinistra, se non dovesse recuperare Gallo, ci sarà Ndaba. Davanti alla difesa agiranno Ramadani e Coulibaly, con Gandelman che tornerà sulla trequarti. In avanti, confermati Banda e Pierotti sulle fasce con Stulic al centro del tridente. (da Lecce, Pierpaolo Verri)