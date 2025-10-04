Parma, Sorensen: "La prima vittoria è importante e ci dà fiducia"

Oliver Sorensen, centrocampista del Parma, ha parlato così prima del match contro il Lecce ai microfoni di Dazn: "La prima vittoria è importante, ci aiuta. Nello spogliatoio c'è stata maggiore fiducia in questa settimana, il nostro obiettivo è confermarci contro il Lecce. Sto lavorando tanto e su tutto, voglio crescere e migliorarmi, adattandomi quanto prima al calcio italiano".