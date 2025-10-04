Sampdoria-Pescara, i convocati di Donati: conta agli assenti, ma rientra Cherubini in attacco

Vigilia di gara per la Sampdoria, che domani riceverà la visita del Pescara in occasione del match che si giocherà alle ore 17:15 in occasione della 7ª giornata del campionato di Serie B: appuntamento allo stadio 'Ferraris' di Genova.

Nella mattinata odierna, nella consueta conferenza stampa che anticipa la partita, ha parlato mister Massimo Donati, che ha fatto il punto sulla squadra: "Ci sono giocatori che hanno fatto entrambe le partite, non solo Pafundi. Altre 24 ore aiutano per capire tante cose. Intanto, c'è il rientro di Cherubini, che è positivo. Ora vediamo ma tutti ci devono dare una mano a fare tutto. È un gioco di squadra, e se hai giocatori che possono aiutarti a fare risultati meglio è. Cherubini è importante, come lo è Pafundi".

Non si sbilancia molto il mister, ma è chiaro che è conta agli assenti, anche in virtù dell'allenamento di ieri, quando c'è stato lavoro individuale per Karim Diop e Lorenzo Malagrida, programmi di recupero per Giorgio Altare, Alex Ferrari ed Estanis Pedrola e terapie per il convalescente Lorenzo Malanca, operatosi per la ricostruzione completa del legamento crociato.

Di seguito l'elenco dei 24 convocati:

PORTIERI: Coucke, Ghidotti, Ravaglia;

DIFENSORI: Coubiș, Depaoli, Giordano, Hadzikadunic, Ioannou, Riccio, Venuti, Vulikic;

CENTROCAMPISTI: Abildgaard, Barak, Bellemo, Benedetti, Conti, Ferri, Henderson, Ricci;

ATTACCANTI: Cherubini, Coda, Cuni, Narro, Pafundi.