Parma su Deivid Washington, attaccante classe 2005 del Chelsea e di scuola Santos

Matteo Moretto ha svelato in queste ore un interesse del Parma per Deivid Washington del Chelsea come rinforzo per l'attacco crociato. Pettinà, ds dei ducali, ha un'idea in testa per rinforzare il proprio attacco ed è un'idea nuova, l'attaccante ventenne brasiliano, che il Chelsea ha prelevato dal Santos nel 2023 per 16 milioni di euro, per poi girarlo nuovamente in prestito ai brasiliani nel 2025. A settembre è rientrato a Londra, dove è però stato aggregato alla formazione riserve.

Dal punto di vista tecnico, Washington è un centravanti moderno alto 1,87 metri, destro di piede, abile nel gioco aereo grazie alla sua stazza fisica e alla forza nel corpo a corpo. Si distingue per una buona tecnica di base, ama svariare sulle fasce (può giocare anche come ala sinistra o destra). Potrebbe rappresentare un'alternativa importante a Mateo Pellegrino nello scacchiere tattico crociato, con un'enorme potenziale ancora da mettere in mostra.