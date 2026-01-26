Roma, si attende l'apertura dell'Al-Shabab per Carrasco: prestito unica via percorribile
Yannick Carrasco rimane un obiettivo importante per la Roma e per il suo attacco, con Gasperini che ha chiesto un altro sforzo sul mercato per allargare le scelte a propria disposizione dopo l'addio di Bailey. Stando a quanto rivela Sky Sport, proseguono i contatti tra agenti e club al lavoro per avere l'apertura dall'Al-Shabab al prestito.
Si tratta dell'unica possibile formula con cui concludere l'affare, quindi molto dipenderà dal club saudita, la cui maglia il belga veste da tre anni: la stagione in corso è peraltro la migliore dal punto di vista del rendimento personale per l'ex Atletico Madrid, che ha segnato 7 gol in 14 presenze. Val la pena ricordare che per averlo, due anni e mezzo fa, il club di Riad spese 15 milioni di euro.
