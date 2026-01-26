Serie A, la classifica aggiornata: Inter a +5 sul Milan. Scatto del Genoa

Manca soltanto una partita e anche la ventiduesima giornata di Serie A andrà agli archivi, ma intanto è già tempo di prime considerazioni, soprattutto per la parte alta della classifica, dove l'Inter sta provando la prima vera fuga della stagione. Il Milan è adesso a -5, dopo il pareggio dell'Olimpico contro la Roma, mentre Napoli e Roma sono a -9, con gli azzurri annientati dalla Juventus all'Allianz Stadium.

Quinto posto per i bianconeri, seguiti dal Como a soli 3 punti dalla zona Champions League. Nelle retrovie importantissima vittoria del Genoa contro il Bologna, con la squadra di De Rossi che si stacca dalla zona retrocessione.

La classifica aggiornata di Serie A.

1. Inter – 52 punti (22 partite giocate)

2. Milan – 47 punti (22)

3. Napoli – 43 punti (22)

4. Roma – 43 punti (22)

5. Juventus – 42 punti (22)

6. Como – 40 punti (22)

7. Atalanta – 35 punti (22)

8. Bologna – 30 punti (22)

9. Lazio – 29 punti (22)

10. Sassuolo – 26 punti (22)

11. Udinese – 26 punti (21)

12. Cagliari – 25 punti (22)

13. Parma – 23 punti (22)

14. Cremonese – 23 punti (22)

15. Torino – 23 punti (22)

16. Genoa – 23 punti (22)

17. Lecce – 18 punti (22)

18. Fiorentina – 17 punti (22)

19. Verona – 14 punti (21)

20. Pisa – 14 punti (22)