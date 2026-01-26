26 gennaio 2019, Piatek esordisce con il Milan. Farà nove gol in pochi mesi

Il 26 gennaio del 2019, a San Siro, il Milan ospita il Napoli. In attacco nel Milan c'è Cutrone, in panchina Gattuso. Dall'altra parte Milik e Mertens, più Ancelotti - che verrà espulso alla fine della gara - in una partita che si preannuncia molto divertente. Invece Ospina e Gianluigi Donnarumma sono i principali protagonisti, salvando più volte il risultato che, in questo modo, non si schioda dallo zero a zero.

La serata però è determinata dall'esordio di Krzysztof Piatek, attaccante polacco arrivato al Genoa per 35 milioni di euro, dopo un inizio straordinario con il Grifone, entrando in campo a diciannove dal termine e avendo subito un'opportunità per timbrare. Lo farà all'esordio da titolare, con una doppietta, continuando bene nei mesi successivi, con nove gol in diciotto partite. Un totale di ventidue alla prima stagione in Italia.

MILAN-NAPOLI 0-0

MILAN (4-3-3)

G.Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà (69' Borini); Suso, Cutrone (71' Piatek), Calhanoglu (90' Laxalt)

In panchina: A. Donnarumma, Plizzari, Jose' Mauri, Castillejo, Conti, Bertolacci, Montolivo, Abate.

Allenatore: Gattuso.

NAPOLI (4-4-2)

Ospina; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Mario Rui (72' Ghoulam); Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Mertens (80' Verdi), Insigne (88' Ounas).

In panchina: Meret, Karnezis, Luperto, Hamsik, Maksimovic, Hysaj, Diawara.

Allenatore: Ancelotti.