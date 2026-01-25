Roma F., Giugliano salta il ritorno contro la Lazio: squalificata per espressione blasfema
TUTTO mercato WEB
Manuela Giugliano non sarà in campo mercoledì nel derby di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio. La numero 10 e capitana della Roma Femminile è stata infatti squalificata dal Giudice Sportivo nella sfida pareggiata per 0-0 al Mirko Fersini, che ha rimandato tutto alla sfida del Tre Fontane, in programma il 28 gennaio alle ore 18.
La motivazione della squalifica è singolare, benché non nuova, soprattutto nel calcio maschile. La giallorossa è stata fermata “per avere al termine del primo tempo della gara mentre usciva dal terreno di gioco, all’ingresso del tunnel che conduce agli spogliatoi, pronunciato un’espressione blasfema. Infrazione rilevata dai collaboratori della Procura Federale”, si legge.
Articoli correlati
Altre notizie Calcio femminile
Editoriale di Enzo Bucchioni Processo al Napoli che dice addio scudetto. Champions a rischio. Mercato sbagliato, troppi infortuni. Juve, intrigo En Nesry. Spalletti lo vuole. Inter in fuga, ok per Perisic. Milan arrivano due difensori.
Le più lette
2 Processo al Napoli che dice addio scudetto. Champions a rischio. Mercato sbagliato, troppi infortuni. Juve, intrigo En Nesry. Spalletti lo vuole. Inter in fuga, ok per Perisic. Milan arrivano due difensori.
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Renate corsaro a Brescia, Foschi esulta: "Spirito battagliero e carattere, vittoria che vale doppio"
Pronostici
Calcio femminile