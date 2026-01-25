Roma F., Giugliano salta il ritorno contro la Lazio: squalificata per espressione blasfema

Manuela Giugliano non sarà in campo mercoledì nel derby di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio. La numero 10 e capitana della Roma Femminile è stata infatti squalificata dal Giudice Sportivo nella sfida pareggiata per 0-0 al Mirko Fersini, che ha rimandato tutto alla sfida del Tre Fontane, in programma il 28 gennaio alle ore 18.

La motivazione della squalifica è singolare, benché non nuova, soprattutto nel calcio maschile. La giallorossa è stata fermata “per avere al termine del primo tempo della gara mentre usciva dal terreno di gioco, all’ingresso del tunnel che conduce agli spogliatoi, pronunciato un’espressione blasfema. Infrazione rilevata dai collaboratori della Procura Federale”, si legge.