TMW La Salernitana sogna un grande colpo: trattativa con lo svincolato Verre

Dopo l’attaccante Facundo Lescano la Salernitana starebbe lavorando per un altro colpo importante in vista della corsa promozione. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il direttore sportivo Daniele Faggiano ha infatti messo nel mirino lo svincolato Valerio Verre.

Centrocampista, che può giocare anche sulla trequarti, classe ‘94 Verre è reduce da due esperienze in Serie B con le maglie di Sampdoria, un gol in 27 presenze nel 2023/24, e Palermo, due reti in 28 presenze lo scorso anno, e vanta un grande esperienza sia in cadetteria dove è sceso in campo per ben 196 volte con 24 gol all’attivo, sia in Serie A dove invece conta 150 presenze e sei reti. Oltre ai due club sopraccitati Verre ha vestito anche le maglie di Siena, Pescara, Perugia, Hellas Verona ed Empoli, oltre che della Roma dove è cresciuto.

Le parti stanno trattando per cercare un’intesa con il giocatore che dopo sei mesi è pronto a rimettersi in gioco. Per Verre si tratterebbe della prima esperienza in Serie C.