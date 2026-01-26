Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 21ª giornata: esordio ok per Longo
La 21ª giornata del campionato di Serie B va in archivio con risultati importanti. Come i successi di Frosinone, Venezia e Monza, ovvero le prime tre della graduatoria, così come la vittoria consecutiva numero 2 della Juve Stabia e 3 della Carrarese. In coda vittoria importantissima in chiave salvezza dello Spezia.
Questa la classifica degli allenatori del campionato cadetto dopo la ventesima giornata. Nel dettaglio il nome del tecnico, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:
1. Longo (Bari) 7.00 (1)
2. Alvini (Frosinone) 6.57 (21)
3. Stroppa (Venezia) 6.45 (21)
4. Mignani (Cesena) 6.40 (21)
5. Abate (Juve Stabia) 6.38 (21)
6. Sottil (Modena) 6.38 (21)
7. Inzaghi (Palermo) 6.24 (21)
8. Castori (Südtirol) 6.19 (21)
9. Calabro (Carrarese) 6.12 (21)
10. Bianco (Monza) 6.12 (21)
11. Aquilani (Catanzaro) 6.10 (21)
12. Chiappella (Virtus Entella) 6.10 (21)
13. Andreoletti (Padova) 6.07 (21)
14. Modesto (Mantova) 6.00 (5)
15. Biancolino (Avellino) 5.95 (21)
16. Gorgone (Pescara) 5.94 (9)
17. Dionigi (Reggiana) 5.90 (21)
18. Dionisi (Empoli) 5.89 (14)
19. Gregucci (Sampdoria) 5.85 (13)
20. Donadoni (Spezia) 5.80 (10)
Esonerati
Possanzini (Mantova) 5.81 (16)
Caserta (Bari) 5.79 (12)
Pagliuca (Empoli) 5.79 (7)
D'Angelo (Spezia) 5.73 (11)
Vivarini (Pescara) 5.71 (12)
Donati (Sampdoria) 5.29 (7)
Vivarini (Bari) 5.19 (8)
