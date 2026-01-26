Serie A Women, si conclude oggi il girone di andata: in campo Juventus e Parma

Una lunga giornata, l'11ª del campionato di Serie A Femminile (ultima del girone di andata), che dopo aver preso il via nel pomeriggio di sabato, con un solo match in programma - lo scontro diretto tra Lazio e Fiorentina - si concluderà nel pomeriggio odierno, quando la Juventus scenderà in campo contro il Parma; occasione piuttosto ghiotta quella che si presenta alle bianconere di mister Max Canzi, che con una vittoria potrebbero agganciare il terzo posto che, come noto, vale la qualificazione alla Champions.

Dalla sua, però, anche il Parma ha massimo interesse a centrare punteggio pieno, considerando che avrebbe ora l'occasione per scavalcare il Sassuolo e lasciare il terzultimo posto della classifica

Intanto, ricordiamo quello che è il quadro del turno:

SERIE A WOMEN, 11ª GIORNATA

Già giocate

Lazio-Fiorentina 3-0

29' Goldoni (L), 36' Piemonte (L), 61' [aut.] Curmark (F)

Milan-Ternana Women 3-0

34' e 80' van Dooren, 84' Kyvag

Genoa-Roma 0-1

45' Giugliano

Como Women-Inter 2-2

36' Kramzar (C), 48' Wullaert (I), 56' Kramzar (C), 61' Bugeja (I), 90+4' Polli (I)

Sassuolo-Napoli Women 0-2

45+2' Veletanlic, 52' Banusic

Lunedì 26 gennaio

Ore 18:00 - Juventus-Parma

Classifica - Roma 28, Inter 21, Lazio 18, Fiorentina 18, Milan 17, Juventus 17*, Napoli Women 17, Como Women 16, Sassuolo 9, Parma 8*, Genoa 7, Ternana Women 7

*una gara in meno