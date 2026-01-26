Riecco la difesa al centro del villaggio: i numeri della Juve da quando c'è Spalletti

Quella conquistata ieri allo Stadium contro il Napoli è stata la più convincente vittoria conseguita dalla Juventus da quando c'è Luciano Spalletti alla guida della squadra bianconera. S'è trattato di un 3-0 rotondo, una partita sbloccata nel primo tempo con il gol di Jonathan David e poi chiusa nella ripresa dopo l'errore di Juan Jesus. "Cosa l'ha soddisfatta di più?", è stato chiesto a caldo al manager di Certaldo che ha risposto così: "Il modo in cui hanno affrontato la partita, in cui sono stati in campo durante i 90 minuti: hanno cadenzato, hanno sempre fatto allo stesso modo. E poi le scelte fatte: eccetto un po' all'inizio del secondo tempo, siamo sempre andati a giocare dentro, a giocare in verticale per potergli andare dietro le spalle. Questo mi è piaciuto molto".

La Juventus con Spalletti è effettivamente tonata a essere una squadra efficace e con una chiara idea di gioco. Con una visione che si palesa in maniera sempre più marcata partita dopo partita, a prescindere dagli interpreti in campo. E' una squadra che dà l'impressione di aver capito finalmente qual è la strada giusta da intraprendere, ha iniziato un nuovo ciclo che può riportare in auge vecchie soddisfazioni. Trionfi sopiti da qualche anno.

Del resto i numeri parlano chiaro. Nelle tredici partite di campionato disputate da quando c'è Luciano Spalletti in panchina la squadra bianconera ha conquistato otto vittorie, tre pareggi e due sconfitte. Sono 27 punti in tredici gare: meglio hanno fatto solo Milan (29) e Inter (34). E' un trend però in netto miglioramento: nelle ultime otto gare sono sei vittorie, un pareggio e una sconfitta. E la sconfitta è quella rimediata nove giorni fa a Cagliari, un 1-0 decisamente rocambolesco visti i numeri della partita.

Ciò che balza all'occhio sono però soprattutto i numeri della fase difensiva, di una difesa che è da sempre fiore all'occhiello di una Juventus vincente. In tredici partite solo otto i gol subiti: nessuno ha fatto meglio, gli stessi incassati dall'Inter in questo lasso di tempo. E l'attacco? Ventitré gol nelle ultime tredici gare: hanno fatto meglio solo il Como reduce dal 6-0 al Torino (25) e l'Inter reduce dal 6-2 al Pisa (28).