TMW Radio Roma-Milan, un crocevia importante per chi? La risposta degli ospiti

La sfida dell'Olimpico tra Roma e Milan può essere un crocevia importante per il campionato delle due squadre. ma per chi è più decisiva? Ecco il commento degli opinionisti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Ha fatto ampie rotazioni Gasperini, quello che non è riuscito con il Torino è riuscito con lo Stoccarda. Se arrivi tra le prime otto, hai un febbraio libero. Se dovesse andare bene con il Milan, la Roma la lancio ancora più in alto. E' uno snodo per la Roma, per scrollarsi di dosso il complesso degli scontri diretti e per capire se può scoprire un'altra via, essere al posto del Milan e avventurarsi in un campionato diverso. Altrimenti in caso di ko consolidare il ko e rinviare gli attacchi delle altre. Il Milan deve vincere, un pari ti manderebbe a +5".

Daniele Garbo: "Se la Roma vince con il Milan, si aprono orizzonti impensabili per Gasperini. Il Milan sarebbe a portata di mano, attenzione che il Napoli potrebbe crollare da un momento all'altro visti i problemi che ha. la Juve potrebbe puntare anche al secondo posto, se vincesse".

Massimo Bonanni: "Per il Milan sì. Questa giornata sarà decisiva all'80% per il campionato in generale, perché se l'Inter vince, Juventus e Napoli pareggiano e il Milan non vince, i nerazzurri non possono più essere ripresi".

Paolo De Paola: "E' la partita che vale il valore di Allegri. E' la partita decisiva per Allegri. Non può nascondersi ancora sulla lotta Champions, ripiegare su questo, che è l'obiettivo di stagione, per una squadra che non ha le coppe potrebbe essere una battuta d'arresto. Vediamo se contro la Roma, che gioca a uomo e una fase moderna d'attacco chi la spunterà. E' uno scontro tra due modi diversi di intendere calcio. E' uno scontro che vale tantissimo, più per il Milan".

Simone Braglia: "E' la partita della Roma, nettamente. Ho visto un ambiente carichissimo in EL. Non vedo come possa uscire indenne il Milan da questa trasferta. Una vittoria col Milan credo rilanci le ambizioni dei giallorossi. Qualche problemino ce l'ha l'Inter...".

Massimo Orlando: "Se la Roma dovesse vincere, diventa l'anti-Inter. Se il Milan dovesse perdere, prenderebbe una bella legnata. E' vero che l'obiettivo è il quarto posto, ma sotto sotto ci pensano allo Scudetto. Se Allegri va lì con la mentalità di giocare bassi, la Roma ha giocatori di qualità che ti possono fare male. Mi aspetto qualcosa di diverso da Allegri sotto l'aspetto tattico. Tutta la partita a difenderti e a sperare nel contropiede è dura".