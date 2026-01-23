Verona-Udinese, le probabili formazioni: senza Giovane, c'è Sarr in attacco con Orban

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Hellas Verona-Udinese (Lunedì 26 gennaio, ore 20.45, arbitra Manganiello, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva l'Hellas Verona

Paolo Zanetti perde Giovane sul mercato: con Orban ci sarà Sarr in attacco. Perilli confermato in porta al posto di Montipò. Dietro torna Unai Nunez dalla squalifica, ma è in uscita e il tecnico confermerà il giovane Slotsager. Dipenderà anche da come starà Ebosse, uscito non al meglio contro la Cremonese (ed eventualmente dal rientro di Frese, che sta provando ad esserci). Al centro confermato Nelsson. Lirola sulla destra e Bradaric sulla sinistra nel 3-5-2 gialloblu, in mediana potrebbe avere una chance dal primo minuto Serdar, con Gagliardini e Bernede, considerando che lo stesso Niasse non era al meglio qualche giorno fa. Ancora fuori i vari Suslov, Akpa-Akpro, Bella-Kotchap, Belghali e Al-Musrati. (da Verona, Daniele Najjar)

Come arriva l'Udinese

L’Udinese si prepara alla sfida contro il Verona con Piotrowski che si aggiunge alla lista degli infortunati, composta da Buksa, Zemura e soprattutto Zaniolo. Si partirà dal 4-4-2, con Okoye in porta e la linea composta da Kamara, Solet, Kabasele e il ballottaggio tra Kristensen e Bertola. In mediana Miller può prendere il posto di Piotrowski, affiancando Karlstrom, con Ekkelenkamp e Zanoli sulle corsie esterne. Davanti Atta può affiancare ancora una volta Davis in attacco. (da Udine, Davide Marchiol)