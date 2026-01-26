La Roma gioca meglio ed evita la beffa Allegriana. Il Milan si accontenta del punto

Pari e patta tra Roma e Milan, all'Olimpico finisce 1-1 una partita non dall'andamento lineare e in cui sono i giallorossi ad uscire dal campo con il maggior rammarico per essersi visti sfuggire via qualcosa di più di un 'semplice' pareggio, alla luce della prestazione offerta. Il racconto del match impone però di ricordare come sia stato il Diavolo a passare in vantaggio con De Winter, dopo un'ora di grande sofferenza. Il pareggio della Roma, con Pellegrini, su calcio di rigore a un quarto d'ora dal 90°.

Max Allegri, allenatore del Milan, si prende il punto ed evita di fare drammi per la prestazione. Ha detto in conferenza stampa la guida tecnica del Diavolo: "Col sennò del poi siamo tutti bravi. Dopo i primissimi minuti, la Roma ha preso ritmo. Hanno spinto bene. Nel secondo tempo, abbiamo controllato, siamo passati in vantaggio: si era incanalata per il meglio, poi c'è stato il rigore. Serve fare meglio, ma ci prendiamo il pareggio contro una concorrente e prendiamo un punto sul Napoli. Adesso c'è il Bologna, poi vediamo il da farsi".

Non eccede nei toni neanche Gian Piero Gasperini, che in fondo si accontenta del punto. Ha detto l'allenatore della Roma dalla sala stampa dell'Olimpico: "Sì, il pari è un po' una beffa, però per come si era messa a un certo punto siamo contenti del pareggio. Abbiamo fatto una buona prestazione, contro il Milan che è la seconda del campionato. Usciamo con tanta fiducia".