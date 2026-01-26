TMW Hellas Verona, il PSV insiste per Alphadjo Cisse. Valutazione da 10 milioni (bonus compresi)

L'Hellas Verona può fare una nuova plusvalenza dopo quella per Giovane Santana. Si tratta di Alphadjo Cisse, attaccante di proprietà degli scaligeri ma attualmente in prestito al Catanzaro, dove sta giocando una stagione ottima. Tanto che il PSV Eindhoven ha manifestato forte interesse, continuando a pressare per avere il giocatore. Ci sarà da risolvere eventualmente il prestito - con indennizzo a favore dei calabresi - ma se dovesse arrivare un'offerta congrua, ecco che il Nazionale Under 21 prenderà la via dell'Olanda.

Ma quanto vale Cisse? L'Hellas Verona reputa che un'offerta da dieci milioni (bonus compresi) possa essere accettabile per un giocatore che nelle scorse settimane aveva raccolto gli interessamenti di diversi club italiani, prima su tutte la Roma, che aveva cercato di muoversi in anticipo sulle altre per il mercato di giugno prossimo.

"Andare a Catanzaro è stata la scelta giusta - aveva svelato qualche settimana fa - ho avuto quella continuità che non ho avuto lo scorso anno a Verona. Ma ora, come tutti i miei compagni, vogliamo dimostrare le nostre qualità”. Finora sei i gol segnati con un assist, giocando spesso da centrocampista offensivo oppure da seconda punta, alla prima stagione da professionista in Serie B.