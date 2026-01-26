Ormai è utopia Scudetto, Conte mai così male dopo 22 turni di Serie A: il confronto

La serata di ieri allo Juventus Stadium ha certificato quale deve essere l'obiettivo del Napoli in questo finale di campionato. Con una rosa ridotta all'osso per un numero di assenze che col passare delle settimane aumenta invece di diminuire, il tecnico dei partenopei ieri è sceso in campo in uno dei big match della stagione con in panchina solo Lukaku, Olivera, Giovane e Beukema come calciatori appartenenti alla prima squadra. "Per la prima volta - ha detto poi Conte dopo la sconfitta per 3-0 - ho inserito un giocatore senza mai averlo visto nemmeno una volta in allenamento". Il riferimento è a Giovane, calciatore che s'è aggregato alla sua nuova squadra solo a ridosso del week-end. Mentre Lukaku è stato gettato nella mischia nel finale per la prima volta in stagione: lontano dal 100% della condizione fisica, ma anche dal 50...

Il Napoli insomma s'è ritrovato nella situazione peggiore nel mese peggiore, nove gare solo a gennaio da giocare sempre con gli stessi calciatori. Il risultato è non solo una Champions League che gli azzurri, dopo il pareggio di Copenhagen, rischiano di salutare già mercoledì sera senza nemmeno passare dai play-off, ma soprattutto una Serie A che ha visto i campioni d'Italia conquistare solo sei punti nelle ultime cinque partite. Ha visto l'Inter scappare in fuga, ma soprattutto Roma, Juventus e Como riallinearsi per una corsa ai posti Champions che a questo punto si preannuncia più equilibrata che mai.

Non è proprio questo ciò che si aspettava Antonio Conte a inizio stagione. Del resto l'annata era iniziata con altri presupposti, ma oggi gli infortuni hanno preso il sopravvento e il tecnico leccese si ritrova con soli 43 punti conquistati dopo 22 giornate. Nemmeno la media di due punti a partita. Tolta la stagione all'Atalanta in cui Conte è subentrato a settembre per poi essere esonerato a gennaio, Conte dopo 22 giornate non aveva mai collezionato così pochi punti. Ecco il dato.

Antonio Conte alla 22esima giornata di Serie A

Juventus 2011/12 - 46 punti

Juventus 2012/13 - 49 punti

Juventus 2013/14 - 59 punti

Inter 2019/20 - 51 punti

Inter 2020/21 - 50 punti

Napoli 2024/25 - 53 punti

Napoli 2025/26 - 43 punti