Serie A Women, 11ª giornata: Como Women sprecone, vince l'Inter. Bene anche il Napoli

Nel pomeriggio di ieri, con lo scontro diretto per l'Europa, ha preso il via l'11ª giornata del campionato di Serie A Women, che ha la Lazio gioire per il terzo posto attualmente centrato, grazie alla vittoria sulla Fiorentina; certo, si dovrà attendere domani il confronto tra Juventus e Parma, ma intanto le biancocelesti respirano la zona Champions. Con suddetto turno che ha mandato in archivio la domenica di calcio femminile, dopo che si sono conclusi anche i due confronti in programma alle ore 15:00.

Proprio in questi, il Como Women spreca un doppio vantaggio, con l'Inter che chiude il match sul 2-3 proprio nei minuti di recupero, mentre il Napoli Women è corsaro sul campo del Sassuolo.

Di seguito, il quadro del turno:

SERIE A WOMEN, 11ª GIORNATA

Già giocate

Lazio-Fiorentina 3-0

29' Goldoni (L), 36' Piemonte (L), 61' [aut.] Curmark (F)

Milan-Ternana Women 3-0

34' e 80' van Dooren, 84' Kyvag

Genoa-Roma 0-1

45' Giugliano

Como Women-Inter 2-2

36' Kramzar (C), 48' Wullaert (I), 56' Kramzar (C), 61' Bugeja (I), 90+4' Polli (I)

Sassuolo-Napoli Women 0-2

45+2' Veletanlic, 52' Banusic

Lunedì 26 gennaio

Ore 18:00 - Juventus-Parma

Classifica - Roma 28, Inter 21, Lazio 18, Fiorentina 18, Milan 17, Juventus 17*, Napoli Women 17, Como Women 16, Sassuolo 9, Parma 8*, Genoa 7, Ternana Women 7

*una gara in mano