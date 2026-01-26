Ufficiale Il Renate rinforza il suo attacco: ha firmato l'ex milanista Fall. Un anno e mezzo di contratto

Come anticipato il Renate ha annunciato la firma sul contratto, di un anno e mezzo, dell'attaccante Fall svincolato dalla scorsa estate dopo l'esperienza con il Milan Futuro. Questo il comunicato del club brianzolo:

"AC Renate, in data odierna comunica di aver depositato il tesseramento del calciatore Mbarick Fall. Nato in Senegal il 21 giugno 1997, è un esterno d'attacco che conosce già molto bene la categoria, per aver indossato le maglie di Sangiuliano City, Brindisi, Giana Erminio e Milan Under 23, per un totale di 80 presenze in categoria con 5 gol e 11 assist serviti.

Già a disposizione di mister Foschi per la trasferta di Coppa Italia a Latina, a Mbarick - sotto contratto fino al 30 giugno 2027 - va il nostro caloroso benvenuto ed un grande in bocca al lupo per questa esperienza con le pantere nerazzurre".