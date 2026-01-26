Dove eravamo rimasti? Maldini è il primo giocatore che Lotito acquista dall'Atalanta

Daniel Maldini è pronto a diventare un nuovo calciatore della Lazio. Un anno dopo il suo trasferimento dal Monza all'Atalanta, l'attaccante figlio d'arte è pronto a lasciare Bergamo. Un'avventura mai decollata, iniziata già tra tante riserve nel gennaio 2025 visti i dubbi dell'allora allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini e portata avanti alla ricerca di un posto da titolare che alla fine non arriverà mai. Men che meno con Raffaele Palladino. Da quando il tecnico di Mugnano di Napoli s'è insediato sulla panchina nerazzurra Maldini ha collezionato quattro presenze di cui solo due dal primo minuto. Troppo poco per non pensare di non cambiare aria, per non cogliere al volo l'opportunità biancoceleste.

La Lazio che acquista calciatori dall'Atalanta dal 2000 in poi è decisamente un inedito, un qualcosa di mai accaduto nell'era Claudio Lotito. Gli ultimi due calciatori che il club capitolino ha prelevato dalla Dea risalgono infatti all'estate 2003, ovvero un anno prima rispetto all'insediamento dell'attuale presidente. In quella occasione lasciarono Bergamo per sbarcare nella Capitale Luciano Zauri e Ousmane Dabo, circa 15 milioni di euro complessivi per acquistarli. Andando ancora più indietro, nel 1994 ci fu il trasferimento di Roberto Rambaudi.

Dopo gli acquisti di Zauri e Dabo la Lazio ha definito con l'Atalanta solo cessioni: dai prestiti di Simone Inzaghi e Manuel Belleri ai trasferimenti di Guglielmo Stendardi e Lionel Scaloni, passando per Konko e Berisha. Quest'ultimo prestato per 700mila euro nell'estate 2016 fu poi riscattato un anno più tardi dalla società bergamasca per poco meno di sei milioni di euro.