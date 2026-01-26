A Torino l'ennesima conferma: c'è un Napoli con Neres e uno senza. I numeri
La sfida di ieri sera giocata all'Allianz Stadium e vinta dalla Juventus con un netto 3-0 ha confermato ancora per una volta come ci sia un Napoli con David Neres e un Napoli senza David Neres. Il brasiliano, nel corso della prima parte di stagione, è stato il vero Fattore X della squadra di Antonio Conte, che con il passare del tempo ha sempre meno rinunciato ai suoi gol, ai suoi assist, ai suoi dribbling e alle sue giocate. Per questo motivo il grave infortunio riportato dal classe '97 ha ridotto anche le chance di rincorsa al secondo Scudetto.
I numeri parlano chiaro. Da quando Neres si è fatto male, il Napoli ha vinto soltanto una gara delle ultime sei - contando anche quella contro il Parma, gara in cui l'attaccante è rimasto in campo solo per mezz'ora - pareggiandone ben quattro: il doppio rispetto a quelli raccolti nei primi quattro mesi e mezzo di stagione. Anche la media gol si abbassa da 1,6 reti a partita con lui in campo a 1,2 quando è rimasto fuori. Nelle ultime cinque partite di campionato, inoltre, è calata la media dei tiri a partita (da 13,2 a 11,6).
Un bel problema per Antonio Conte, che dovrà fare a meno del suo 'crack' per i prossimi 2-3 mesi. Al giocatore, infatti, è stata confermata la lesione del tendine della caviglia che lo costringerà nei prossimi giorni ad operarsi a Londra. Per questo motivo il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna dovrà subito correre ai ripari, perché il solo Giovane non può bastare.
