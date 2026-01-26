Fantacalcio, top & flop della 22ª giornata in Serie A

In attesa di Verona-Udinese analizziamo i top e i flop di questo 22^ turno di campionato.

TOP

Douvikas: goleada del Como guidata dal giocatore greco che continua a regalare soddisfazioni ai suoi fantallenatori. Quando gioca risponde sempre presente ed è difficile privarsene considerato anche il momento di forma dei giocatori di Fabregas e la loro facilità di trovare il gol. Fantavoto 14.

Moreo: il Pisa perde ma lui questa serata la ricorderà per parecchio tempo, doppietta con il primo gol spettacolare. Se parliamo di rendimento anche questo è molto buono, considerato l'appeal che aveva inizialmente, siamo a 5 gol con la seconda doppietta e la sensazione che Gilardino faccia fatica a privarsene. Fantavoto 13.5.

Dimarco: entra sullo 0-2 per un deludente Luis Henrique e ribalta completamente la partita. Prima l'assist per Lautaro, poi il gol che la chiude definitivamente. Nulla di nuovo insomma per uno dei migliori difensori al fantacalcio ormai da anni. Fantavoto 12.

FLOP

Juan Jesus: prestazione disastrosa del Napoli e di uno degli uomini di maggiore esperienza a disposizione di Conte che su tutti ha il demerito di regalare a Miretti il pallone che consentirà ad Yildiz di raddoppiare e chiudere la partita. Crediamo che Conte continuerà a fare affidamento su di lui a prescindere dallo scivolone di ieri. Fantavoto 4.

Coco: nel tracollo totale del Toro di Sabato pomeriggio prendiamo lui come capro espiatorio di un intero reparto (e un'intera squadra) che è stata brutalizzata dal primo all'ultimo minuto. La situazione non è delle migliori e sarà compito di Baroni trovare una soluzione, al momento sconsigliamo i difensori granta. Fantavoto 4.

Sommer: disastroso nel primo gol, colpevole sul secondo. Chi si aspettava una serata tranquilla e un 6 in pagella facile non aveva fatto i conti con un calo di rentimento evidente che si nota ormai da diverse partite. L'appetibilità rimane comunque al top però non è da escludere che presto possa tornare Martinez tra i pali dell'Inter. Fantavoto 2.5.