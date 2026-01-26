Mondiale 2027, svelato il logo e lo slogan dell'edizione ospitata dal Brasile

Nella giornata di ieri la FIFA ha lanciato il cammino verso la Coppa del Mondo Femminile che si terrà in Brasile nel 2027 con una celebrazione tenutasi a Rio de Janeiro in cui è stato presentato ufficialmente il logo della manifestazione e lo slogan ‘Go Epic’ che accompagnerà la prima volta del Mondiale in Sud America.

"Il Brasile vive e respira calcio, e si può sentire l'eccitazione qui per l'idea di accogliere il mondo e ospitare un evento storico. - ha dichiarato il presidente della FIFA Gianni Infantino - Si può sentire anche qualcosa di ancora più potente, perché questo paese è totalmente impegnato a rendere questo momento uno spartiacque per il calcio femminile. Il brand ufficiale riflette la visione che condividiamo con i nostri ospiti, un Campionato Mondiale Femminile gioioso, impattante e veramente brasiliano".

Come si legge nel comunicato della FIFA il logo è ispirato dalla bandiera brasiliana e dalle geometrie del campo di calcio creato dall’unione della "W" (dall'inglese "women", "world") e della "M" (dalle equivalenti parole portoghesi mulheres e mundo). Il design simboleggia il movimento e la maestria, rendendo al contempo un sottile omaggio alla bandiera nazionale. Lo slogan invece invita i tifosi di tutto il mondo a far parte di un'avventura indimenticabile, mentre l'identità sonora del torneo, ispirata dai ritmi brasiliani, dalle percussioni influenzate dalla samba e dal patrimonio afro-brasiliano, dà vita al Campionato Mondiale Femminile FIFA 2027 attraverso suono, emozione ed energia.

Nel corso dell’evento ha parlato, tramite un videomessaggio, anche la campionessa verdeoro e icona globale Marta: "Il calcio è questione d'amore e il Brasile ama il calcio. Il nostro paese è pronto ad abbracciare il calcio femminile con orgoglio, emozione e convinzione. Questo torneo creerà storie indimenticabili e rivelerà nuovi eroi, ispira ragazze e ragazzi, donne e uomini, e facendo crescere il nostro amore per il gioco ancora di più”.