TMW Radio Juventus-Napoli, la sfida-rilancio vista dagli opinionisti

Juventus-Napoli si prospetta una partita che potrebbe dire tanto nel campionato delle due squadre. Potrebbe essere il rilancio della Juve in chiave non solo quarto posto e per i partenopei invece per riprendere il ritmo di Inter e Milan e distanziare le altre al quarto posto. Questo il commento degli ospiti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "E' vero che il campionato è lungo, ma ora l'Inter è in vantaggio sulle altre. Per questa sfida dico che il Napoli rischia di spegnere ogni entusiasmo. Questa seconda crisi, segnata da tanti infortuni, se ti portasse a perdere ancora, allora perderesti entusiamo. Se perde ma esce dalla Champions, recuperando i giocatori, potrebbe recuperare terreno. La Juve è lì comunque".

Marco Piccari: "Se la Juve dovesse perdere, ci sarebbe amarezza ma lotteresti comunque per la Champions. Il Napoli invece perderebbe molto di più e sarebbe più pesante un ko".

Paolo De Paola: "E' un nodo pazzesco, come Roma-Milan. C'è da capire le ambizioni della Juve dove possono arrivare. Lo stop della Juve potrebbe essere uno stop reale su tutto, perché perderesti terreno dalla zona Champions. In questa partita si possono fare dei ragionamenti su entrambe. E' molto delicata per il Napoli, non solo perchè esce da una prestazione in Champions incerta, la Juve con Spalletti invece in qualche modo ho letto delle incertezze sul rinnovo immediato del contratto. Vorrei capire se queste incertezze sono legate ai risultati. Ho la sensazione che la Juve con Spalletti abbia imboccato la strada del rinnovamento. E se la società non la pensasse così, sarebbe strano. Vorrei capire come la pensa Comolli. Ha tutto da guadagnarci Comolli dalla stabilizzazione di Spalletti".

Simone Braglia: "Sono partite da dentro o fuori, anche se mancano ancora tante partite. A più di metà campionato si deve capire di che pasta è fatta una squadra. Gli infortuni del Napoli e il cambio di comandante della Juve...vedremo quale sarà l'esito. Juve o Napoli devono dire se ci sono per la vittoria del campionato o meno. Perché per me le prime 5 hanno ancora tutte chance di vincere lo Scudetto. E' una partita che può rilanciare una delle due. Chi perde rischia non solo di perdere il treno Scudetto ma anche di entrare in un vortice che ti porta fuori anche dalla lotta Champions, perché c'è dietro un Como che corre".

Massimo Orlando: "Se il Napoli dovesse perdere, non so come recupererebbe 9 o 10 punti sull'Inter. Visti anche tutti i problemi che ha ora. Nella partita contro l'Inter il Napoli ha fatto molto bene, forse meritava più del pari, poi però sono arrivati altri brutti risultati. Andare a Torino ora, con la Juve in crescita, credo che il Napoli abbia una partita difficile. E se dovesse perdere verrebbe quasi da dire che la stagione è da buttare. La Juve come obiettivo ha il quarto posto, il Napoli lo Scudetto. Chi ha da perdere di più è il Napoli. Poi è chiaro che la Juve non è che possa scherzare tanto, ha bisogno di fare punti, ma la sconfitta del Napoli sarebbe più grave, anche per l'entusiasmo del pubblico e per Conte, che forse mollerebbe un po', anche se non è nel suo dna".