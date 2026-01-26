Focus TMW Maldini alla Lazio, i movimenti delle big: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci l'ultima settimana di mercato

Maldini alla Lazio - La Lazio sta definendo proprio in queste ore i dettagli dell'arrivo di Daniel Maldini dall'Atalanta. Un'operazione che si chiudere sulla base di un prestito oneroso iniziale con diritto di riscatto, che può diventare obbligo, da 13-14 milioni di euro.

Djuric alla Cremonese - A sorpresa la Cremonese batte un colpo in attacco, con Davide Nicola che avrà presto a disposizione Milan Djuric. Il centravanti arriva dal Parma a titolo definitivo per circa 1 milione di euro.

L'esterno del Napoli - Dopo l'arrivo di Giovane, il Napoli concentrerà le ultime energie per aggiungere alla rosa di Antonio Conte un esterno di fascia destra che possa allargare le rotazioni: piace, non da oggi, Juanlu del Siviglia su cui c'è anche la Juventus. E nelle ultime ore ci sono valutazioni in corso per Fortini della Fiorentina.

Albarracin al Cagliari - Il Cagliari ha definito l'arrivo di Augustin Albarracin, esterno d'attacco classe 2005 che arriva in Sardegna dal Boston River. L'uruguayano sta svolgendo le visite e presto sarà annunciato, col Cagliari che pagherà 2 milioni per il suo cartellino più una percentuale sulla futura rivendita.

Il difensore del Milan - Massimiliano Allegri ha necessità di un ulteriore centrale per puntellare la propria linea a tre in difesa. Il preferito resta Federico gatti della Juventus, ma ancora i bianconeri non sembrano convinti. Occhi anche su Dragusin del Tottenham e Disasi del Chelsea.

Kaiki Bruno al Como - Colpo sulla sinistra in arrivo per il Como di Cesc Fabregas. La società lariana è infatti vicinissima a Kaiki Bruno, giocatore di proprietà del Cruzeiro. Nelle scorse ore è arrivata l'accelerata, col cartellino che costerà qualcosa meno di 10 milioni di euro.

Un difensore per la Fiorentina - Il tecnico Paolo Vanoli lo ha ammesso candidamente: la società viola chiuderà il proprio mercato in entrata con un nuovo centrale di difesa. I nomi più caldi sono quelli di Diogo Leite dell'Union Berlino e di Diego Coppola del Brighton, con sullo sfondo Radu Dragusin del Tottenham.

Il futuro di Romagnoli - Il difensore della Lazio aveva salutato l'Olimpico e i tifosi, avendo trovato l'accordo con l'Al Sadd di Roberto Mancini. Poi il dietrofront della Lazio che con un comunicato ha spiegato come il centrale non fosse in vendita. Una vicenda che è lontana dalla parola fine, con lo stesso giocatore che continua a spingere per l'addio.

L'attaccante della Juventus - A parole la società bianconera si è sfilata dall'operazione Youssef En-Nesyri, centravanti del Fenerbahce non convinto dalla formula proposta dai bianconeri. Ma non è da escludere un ulteriore tentativo in queste ore. Come non è escluso un ritorno su Mateta del Crystal Palace. Ore decisive in ogni caso, coi bianconeri a caccia di un nuovo centravanti.

Perisic all'Inter - E' lui il grande obiettivo nerazzurro per questi ultimi giorni di mercato, al netto della scarsa voglia del PSV di privarsi del croato. Ore decisive per la trattativa, con Ausilio che resta alla ricerca di un esterno che possa portare qualità sulla destra.