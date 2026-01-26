Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Focus TMW

Maldini alla Lazio, i movimenti delle big: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci l'ultima settimana di mercato

Maldini alla Lazio, i movimenti delle big: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci l'ultima settimana di mercatoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Bernabei
Oggi alle 11:00Serie A
Simone Bernabei

Maldini alla Lazio - La Lazio sta definendo proprio in queste ore i dettagli dell'arrivo di Daniel Maldini dall'Atalanta. Un'operazione che si chiudere sulla base di un prestito oneroso iniziale con diritto di riscatto, che può diventare obbligo, da 13-14 milioni di euro.

Djuric alla Cremonese - A sorpresa la Cremonese batte un colpo in attacco, con Davide Nicola che avrà presto a disposizione Milan Djuric. Il centravanti arriva dal Parma a titolo definitivo per circa 1 milione di euro.

L'esterno del Napoli - Dopo l'arrivo di Giovane, il Napoli concentrerà le ultime energie per aggiungere alla rosa di Antonio Conte un esterno di fascia destra che possa allargare le rotazioni: piace, non da oggi, Juanlu del Siviglia su cui c'è anche la Juventus. E nelle ultime ore ci sono valutazioni in corso per Fortini della Fiorentina.

Albarracin al Cagliari - Il Cagliari ha definito l'arrivo di Augustin Albarracin, esterno d'attacco classe 2005 che arriva in Sardegna dal Boston River. L'uruguayano sta svolgendo le visite e presto sarà annunciato, col Cagliari che pagherà 2 milioni per il suo cartellino più una percentuale sulla futura rivendita.

Il difensore del Milan - Massimiliano Allegri ha necessità di un ulteriore centrale per puntellare la propria linea a tre in difesa. Il preferito resta Federico gatti della Juventus, ma ancora i bianconeri non sembrano convinti. Occhi anche su Dragusin del Tottenham e Disasi del Chelsea.

Kaiki Bruno al Como - Colpo sulla sinistra in arrivo per il Como di Cesc Fabregas. La società lariana è infatti vicinissima a Kaiki Bruno, giocatore di proprietà del Cruzeiro. Nelle scorse ore è arrivata l'accelerata, col cartellino che costerà qualcosa meno di 10 milioni di euro.

Un difensore per la Fiorentina - Il tecnico Paolo Vanoli lo ha ammesso candidamente: la società viola chiuderà il proprio mercato in entrata con un nuovo centrale di difesa. I nomi più caldi sono quelli di Diogo Leite dell'Union Berlino e di Diego Coppola del Brighton, con sullo sfondo Radu Dragusin del Tottenham.

Il futuro di Romagnoli - Il difensore della Lazio aveva salutato l'Olimpico e i tifosi, avendo trovato l'accordo con l'Al Sadd di Roberto Mancini. Poi il dietrofront della Lazio che con un comunicato ha spiegato come il centrale non fosse in vendita. Una vicenda che è lontana dalla parola fine, con lo stesso giocatore che continua a spingere per l'addio.

L'attaccante della Juventus - A parole la società bianconera si è sfilata dall'operazione Youssef En-Nesyri, centravanti del Fenerbahce non convinto dalla formula proposta dai bianconeri. Ma non è da escludere un ulteriore tentativo in queste ore. Come non è escluso un ritorno su Mateta del Crystal Palace. Ore decisive in ogni caso, coi bianconeri a caccia di un nuovo centravanti.

Perisic all'Inter - E' lui il grande obiettivo nerazzurro per questi ultimi giorni di mercato, al netto della scarsa voglia del PSV di privarsi del croato. Ore decisive per la trattativa, con Ausilio che resta alla ricerca di un esterno che possa portare qualità sulla destra.

Articoli correlati
Serie A, 22^ giornata LIVE: c'è Sarr con Orban, Atta-Davis nell'Udinese Serie A, 22^ giornata LIVE: c'è Sarr con Orban, Atta-Davis nell'Udinese
Mercoledì l'ultima giornata di Champions League: gli arbitri di Napoli, Juventus,... Mercoledì l'ultima giornata di Champions League: gli arbitri di Napoli, Juventus, Inter e Atalanta
Juventus, Spalletti chiede un altro tentativo per Mateta. Ma serve l'obbligo di riscatto... Juventus, Spalletti chiede un altro tentativo per Mateta. Ma serve l'obbligo di riscatto
Altre notizie Serie A
Il Real Madrid punta El Aynaoui: il centrocampista della Roma seguito durante la... Il Real Madrid punta El Aynaoui: il centrocampista della Roma seguito durante la Coppa d'Africa
Fiorentina, poker di squadre su Ranieri. Ma la richiesta è altissima (e a titolo... TMWFiorentina, poker di squadre su Ranieri. Ma la richiesta è altissima (e a titolo definitivo)
Lecce, pronti i rinnovi di Gallo e Ramadani: firmeranno fino al giugno 2027 Lecce, pronti i rinnovi di Gallo e Ramadani: firmeranno fino al giugno 2027
Genoa, Papadopoulos va al Levadeiakos: oggi visite mediche e contratto fino al 2030... Genoa, Papadopoulos va al Levadeiakos: oggi visite mediche e contratto fino al 2030
Sugamele sbarca a Cagliari dopo essere cresciuto nel vivaio della Roma. Il comunicato... UfficialeSugamele sbarca a Cagliari dopo essere cresciuto nel vivaio della Roma. Il comunicato
Genoa, no al Benfica per Ekhator: i portoghesi hanno puntato la stellina azzurra Genoa, no al Benfica per Ekhator: i portoghesi hanno puntato la stellina azzurra
Parma-Cagliari, ci siamo. A un passo lo scambio fra Zito Luvumbo e Patrick Cutrone... TMWParma-Cagliari, ci siamo. A un passo lo scambio fra Zito Luvumbo e Patrick Cutrone
Daniel Maldini alla Lazio, fumata bianca: l'attaccante a Roma nelle prossime ore,... TMWDaniel Maldini alla Lazio, fumata bianca: l'attaccante a Roma nelle prossime ore, i dettagli
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Processo al Napoli che dice addio scudetto. Champions a rischio. Mercato sbagliato, troppi infortuni. Juve, intrigo En Nesry. Spalletti lo vuole. Inter in fuga, ok per Perisic. Milan arrivano due difensori.
Le più lette
1 Serie A, 22^ giornata LIVE: c'è Sarr con Orban, Atta-Davis nell'Udinese
2 Verona-Udinese, le probabili formazioni: senza Giovane, c'è Sarr in attacco con Orban
3 Processo al Napoli che dice addio scudetto. Champions a rischio. Mercato sbagliato, troppi infortuni. Juve, intrigo En Nesry. Spalletti lo vuole. Inter in fuga, ok per Perisic. Milan arrivano due difensori.
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 gennaio
5 Roma, Gasperini: "Il nostro è un grande percorso. Kone? Infortunio evidente"
Ora in radio
Editoriale 11:00Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Immagine top news n.0 Daniel Maldini alla Lazio, fumata bianca: l'attaccante a Roma nelle prossime ore, i dettagli
Immagine top news n.1 Maldini alla Lazio, i movimenti delle big: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci l'ultima settimana di mercato
Immagine top news n.2 Riecco la difesa al centro del villaggio: i numeri della Juve da quando c'è Spalletti
Immagine top news n.3 Niente En Nesyri, ma Spalletti (con un siparietto) è più chiaro che mai: serve un Hojlund
Immagine top news n.4 Ormai è utopia Scudetto, Conte mai così male dopo 22 turni di Serie A: il confronto
Immagine top news n.5 Spalletti conferma l'idea di Comolli: David andava aspettato. Ma serve un altro 9
Immagine top news n.6 Serie A, la classifica aggiornata: Inter a +5 sul Milan. Scatto del Genoa
Immagine top news n.7 La Roma gioca meglio ed evita la beffa Allegriana. Il Milan si accontenta del punto
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché alla fine Antonio Conte non è tornato alla Juventus? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Genoa ha preso un grande portiere. Avrebbe potuto averlo già un anno fa
Immagine news podcast n.2 Il punto Cardinale del Milan. Quel che può accadere ora e in futuro
Immagine news podcast n.3 La triste fine dell'avventura di Leon Bailey. Lui (e la Roma) meritavano di più
Immagine news podcast n.4 La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juventus-Napoli, la sfida-rilancio vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Roma-Milan, un crocevia importante per chi? La risposta degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Juve, perché non confermi Spalletti? Milan, a Roma decisiva per..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Fiorentina, poker di squadre su Ranieri. Ma la richiesta è altissima (e a titolo definitivo)
Immagine news Serie A n.2 Lecce, pronti i rinnovi di Gallo e Ramadani: firmeranno fino al giugno 2027
Immagine news Serie A n.3 Genoa, Papadopoulos va al Levadeiakos: oggi visite mediche e contratto fino al 2030
Immagine news Serie A n.4 Sugamele approda a Cagliari dopo essere cresciuto nel vivaio della Roma. Il comunicato
Immagine news Serie A n.5 Genoa, no al Benfica per Ekhator: i portoghesi hanno puntato la stellina azzurra
Immagine news Serie A n.6 Parma-Cagliari, ci siamo. A un passo lo scambio fra Zito Luvumbo e Patrick Cutrone
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari, nuovo rinforzo offensivo per mister Longo: ecco Cuni dal Rubin Kazan
Immagine news Serie B n.2 Spezia, il ct polacco spinge Wisniewski lontano: "Difficile essere convocati se sei in Serie C"
Immagine news Serie B n.3 Empoli, ultimi dettagli per Pandolfi dal Catanzaro. E si lavora sempre per Maleh
Immagine news Serie B n.4 Avellino, per l'attacco spunta il nome di Fila del Venezia
Immagine news Serie B n.5 Modena, Di Mariano potrebbe salutare: Bari e Sampdoria si muovono per l'esterno
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, buona la prima di Martinelli. Sarà lui il titolare fino a fine stagione
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Sorrento, pronto un colpo in mezzo al campo: è in arrivo Capezzi
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, la vittoria della speranza. Lescano non basta: servono 2 top player per colmare il gap
Immagine news Serie C n.3 Cosenza senza vittorie nel 2026. Roma: "Momento particolare: serve lucidità"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, oggi si completa la 23ª giornata: due posticipi in programma nel Girone A
Immagine news Serie C n.5 Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie C n.6 Casertana, tre turni senza vittorie. Degli Esposti: "Flessione fisiologica"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Roma Milan
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Milan, la corsa Champions passa dall'Olimpico
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Napoli, Conte non ha mai vinto allo Stadium da avversario
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, si conclude oggi il girone di andata: in campo Juventus e Parma
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma F., Giugliano salta il ritorno contro la Lazio: squalificata per espressione blasfema
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Rossettini: "Col Genoa vittoria di cuore, che dà la spinta per gara con la Lazio"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 11ª giornata: Como Women sprecone, vince l'Inter. Bene anche il Napoli
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 11ª giornata: crolla la Ternana. La Roma batte di misura il Genoa, ma non si ferma
Immagine news Calcio femminile n.6 Genoa-Roma, le formazioni ufficiali: Dragoni, Viens e Brennskag-Dorsin nel tridente giallorosso
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?