TMW Roma, tegola Manu Kone: lesione di secondo grado al bicipite femorale. I tempi di recupero

Tegola in casa Roma. Dopo l'infortunio patito nel secondo tempo della gara contro il Milan di ieri sera, il centrocampista della Roma Manu Kone si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia destra.

Secondo le prime indiscrezioni il francese dovrà restare ai box per almeno un mese, il che rappresenta un problema non da poco per Gian Piero Gasperini, visto che il calendario sarà molto fitto e Kone non ha un vero e proprio sostituto. La parziale buona notizia è quella relativa al ritorno di Neil El Aynaoui dalla Coppa d'Africa, con il marocchino che sarà un'opzione in più per il tecnico giallorosso.

Che partite salterà Koné.

Panathinaikos-Roma - giovedì 29 gennaio ore 21 - Europa League

Udinese-Roma - lunedì 2 febbraio ore 20.45 - Serie A

Roma-Cagliari - lunedì 9 febbraio ore 20.45 - Serie A

Napoli-Roma - domenica 15 febbraio, da ufficializzare - Serie A

Roma-Cremonese - domenica 22 febbraio, da ufficializzare - Serie A

L'obiettivo della Roma sarà dunque quello di riavere a disposizione Manu Kone per la sfida contro la Juventus in programma per il weekend del primo marzo, partita che potrebbe valere moltissimo per la corsa alla qualificazione alla prossima Champions League.