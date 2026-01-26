Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 21ª giornata: domina la mediana del Venezia
La 21ª giornata del campionato di Serie B va in archivio con risultati importanti. Come i successi di Frosinone, Venezia e Monza, ovvero le prime tre della graduatoria, così come la vittoria consecutiva numero 2 della Juve Stabia e 3 della Carrarese. In coda vittoria importantissima in chiave salvezza dello Spezia.
Dopo ogni turno del campionato cadetto torna puntuale lo speciale di TuttoMercatoWeb.com dedicato ai migliori giocatori per media voto. Questa la classifica dei migliori centrocampisti del campionato cadetto dopo la ventunesima giornata. Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:
Classifica Centrocampisti
1. Busio (Venezia) 6.58 (19)
2. Yeboah (Venezia) 6.56 (18)
3. Calò (Frosinone) 6.50 (20)
4. Schiavi (Carrarese) 6.50 (18)
5. Pérez (Venezia) 6.44 (16)
