Roma Femminile, Rossettini: "Col Genoa vittoria di cuore, che dà la spinta per gara con la Lazio"

Claudia Marrone
Oggi alle 17:34Calcio femminile
Claudia Marrone

Non molla la presa la Roma Femminile, che ha centrato un'altra vittoria in campionato, battendo - seppur di misura - il Genoa: vetta della classifica del campionato di Serie A quindi ampiamente mantenuta, anche se l'Inter sta provando a tenere il passo.

A ogni modo, come si legge sui canali ufficiali del club, il tecnico giallorosso Luca Rossettini ha così parlato nel post gara: "Quella ottenuta è stata una vittoria importante, il Genoa è una squadra in salute, che ha valori, che lotta per salvarsi e quindi mette in campo tanto. Forse in certi momenti un pochino più di noi, e questo non ce lo possiamo permettere, ma anche oggi, nonostante tutte le difficoltà che stiamo vivendo tra assenze e doppi impegni, abbiamo offerto un'altra grande prova. Quando non siamo arrivate con la tecnica o con quello che ci riesce bene nel giocare, siamo arrivate con il cuore. La vittoria è importante per la classifica, sì, ma anche in vista del prossimo impegno con la Lazio: affronteremo una partita decisiva da dentro o fuori, che vale una semifinale di Coppa Italia".

Proprio su questo: "È un momento comunque particolare: giochiamo adesso un altro confronto importante, da dentro o fuori, contro una squadra in formissima che vorrà sicuramente far bene e passare il turno quanto lo vogliamo noi. Cerchiamo di recuperare le energie e di prepararla nel migliore dei modi".

E oltre alle energie, ci sarà da rimediare anche a qualche errore: "Purtroppo concretizziamo ancora troppo poco per quello che creiamo. Però questa è una vittoria importantissima anche per come è arrivata, ci è andata bene. Dobbiamo ripartire da questo, dobbiamo sapere che quello che stiamo facendo non basta e dobbiamo continuare a lavorare".

