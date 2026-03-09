Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Atalanta, Pasalic: "Bayern forte ma ha dei punti deboli. Cercheremo di sfruttarli"

© foto di www.imagephotoagency.it
Daniel Uccellieri
Oggi alle 21:09Serie A
Daniel Uccellieri

Mario Pasalic, centrocampista dell'Atalanta, ha parlato ai canali ufficiale della Dea alla vigilia della sfida con il Bayern Monaco:

Che partita dobbiamo aspettarci domani?
"Una grande partita e una grande serata. Speriamo di regalarci un’altra impresa storica, come quella che abbiamo vissuto l'ultima volta. Sappiamo di affrontare un avversario durissimo: in questo momento il Bayern è probabilmente una delle squadre migliori al mondo e tra le favorite assolute per la vittoria della competizione. Noi, però, ce la metteremo tutta. Giocheremo a viso aperto e poi vedremo a che punto siamo rispetto a loro."

Siete tra le 16 "top" d’Europa, è un dato di fatto. Come vi siete avvicinati a questo appuntamento?
"Stiamo bene. Nell'ultimo periodo abbiamo giocato moltissime partite e non è sempre facile recuperare, ma quando arrivano queste serate tiri fuori tutto quello che hai dentro. Siamo pronti: abbiamo iniziato a preparare la sfida oggi e avremo tutta la giornata di domani per ultimare i dettagli. Credo che saremo pronti a dare battaglia, poi il campo ci dirà cosa raccoglieremo."

Contro l'Udinese hai raggiunto il terzo posto all-time per presenze con la maglia dell'Atalanta. Sei nel cuore dei tifosi: cos’è per "Super Mario" Bergamo?
"Significa tantissimo. Guardando quel dato e ricordando come sono arrivato qui, mi emoziono. All'inizio pensavo che l’Atalanta sarebbe stata l'ennesimo prestito della mia carriera, invece sono ancora qui dopo otto anni. Entrare nella storia del club con così tante presenze è incredibile; non me lo sarei mai immaginato. Sono orgoglioso di far parte di questa società, di vivere questa città e il legame con i tifosi. Cerco ogni giorno di rappresentare al meglio tutto questo."

E ora, testa solo al Bayern?
"Sicuramente. Ripeto, sono una grande squadra, ma anche loro hanno dei punti deboli e noi cercheremo di sfruttarli. Sarà un test importante per misurarci con i migliori d'Europa."

