Soulè in doppia cifra con la maglia della Roma: è il terzo straniero a riuscirci entro i 23 anni
Con il gol di stasera al Genoa, Matías Soulé (10) è il terzo giocatore straniero a raggiungere la doppia cifra di reti con la Roma prima di compiere 23 anni in Serie A: lo fa notare OptaPaolo.
Gli illustri predecessori sono Érik Lamela (19) e Cengiz Ünder (13).
