Atalanta, seduta verso l'Inter: Mario Pasalic è rientrato in gruppo
Atalanta in campo questa mattina a Zingonia per proseguire nella preparazione della prossima importantissima sfida di campionato contro l'Inter in programma domenica 28 dicembre alle ore 20.45.
La novità riguarda il rientro in gruppo di Mario Pasalic dopo la tragedia familiare che lo ha colpito nei giorni scorsi. Ancora lavoro individuale sul campo per Bakker, il cui rientro non avverrà comunque prima di fine gennaio. Solo terapie, infine, per gli infortunati Djimsiti e Bellanova.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
