Roma-Genoa 3-1, le pagelle: Kone e Soulé incisivi, male Malinovskyi ed Ekuban

Risultato finale: Roma-Genoa 3-1

ROMA

Svilar 6 - Amministrazione ordinaria per gran parte del match, con interventi sicuri sui pochi tentativi degli avversari. Nel finale viene beffato dalla deviazione sfortunata di Pisilli sul tiro di Ekhator, ma la sua prestazione resta comunque positiva. Gestisce con personalità l'area e non mostra esitazioni nelle uscite, nonostante le proteste rossoblù per il contatto con Ostigard.

Mancini 6,5 - Solidità e concretezza in fase difensiva, con diverse chiusure preventive che bloccano sul nascere le iniziative avversarie. Cross decisivo per la rete del raddoppio, dimostrando attenzione anche in fase offensiva. Gasperini lo richiama in panchina per preservarlo dal cartellino, essendo diffidato in vista della prossima sfida con l'Atalanta. dal 74' Ghilardi 6 - Subentra per dare freschezza e gestisce con ordine gli ultimi venti minuti.

Ziolkowski 7 - Prestazione maiuscola del centrale polacco, che innesca con un rilancio millimetrico l'azione del vantaggio giallorosso. Intervento prodigioso in scivolata su Fini nel corso della ripresa, quando il Genoa tenta di riaprire la gara. Letture precise e tempismo impeccabile caratterizzano la sua prova, risultando una diga invalicabile per gli attaccanti liguri.

Hermoso 6,5 - Esperienza e posizionamento fanno la differenza nella gestione del pacchetto arretrato. Anticipa costantemente gli inserimenti offensivi rossoblù e guida con intelligenza tattica la linea difensiva. Pochi rischi concessi agli avversari e personalità nell'impostazione dal basso, risultando un punto di riferimento per i compagni durante tutta la sfida.

Celik 6 - Spinge sulla destra con continuità, offrendo soluzioni offensive alla manovra giallorossa. Cross interessante per El Shaarawy nel finale, quando il compagno cerca la giocata spettacolare con la rovesciata. Qualche sbavatura in fase di copertura, ma complessivamente una prestazione sufficiente e propositiva lungo la corsia di competenza.

Koné 7,5 - Domina il centrocampo con autorità e dinamismo, risultando il migliore in campo. Segna il gol del raddoppio con freddezza dal dischetto e sfiora la doppietta colpendo il palo. Interventi decisivi in fase di interdizione, come quello in scivolata su Vitinha, dimostrano la sua completezza. Giganteggia letteralmente in mezzo al campo controllando ogni zona nevralgica.

Cristante 6 - Geometrie precise e copertura costante della zona nevralgica caratterizzano la sua prova. Qualche disattenzione nella gestione palla, come l'errore in orizzontale intercettato da Vitinha, ma compensa con esperienza e senso della posizione. Tiro dal limite respinto da Sommariva nel corso della ripresa, poi il cambio precauzionale per la diffida. dal 74' Pisilli 5,5 - Deviazione sfortunata che beffa Svilar e permette al Genoa di accorciare le distanze nel finale.

Wesley 6,5 - Spina nel fianco costante per la difesa rossoblù, con accelerazioni e inserimenti che mettono in crisi Norton-Cuffy. Prestazione di altissimo livello sulla corsia mancina, dove si rivela un fattore determinante per la manovra giallorossa. Controllo sbagliato in area su assist perfetto di El Shaarawy, unica sbavatura di una prova che esalta le sue qualità. dall'85' Rensch s.v.

Soulé 7,5 - Freddezza chirurgica nel tu per tu con Sommariva che sblocca il risultato con una conclusione deviata da Otoa. Innesca anche il tris di Ferguson con un tiro di prima respinto corto dal portiere avversario. Movimento costante tra le linee e qualità tecnica evidente nelle giocate offensive, mettendo sempre in difficoltà la retroguardia ligure. dal 56' El Shaarawy 6 - Vivacità e imprevedibilità nelle giocate offensive, con la spettacolare rovesciata deviata da Norton-Cuffy. Assist perfetto per Wesley in area non sfruttato dal compagno.

Dybala 7 - Classe cristallina e visione di gioco superiore illuminano la manovra offensiva giallorossa. Dialogo costante con Ferguson e Soulé, risultando il faro della fase offensiva romanista. Conclusione di prima intenzione respinta in angolo da un reattivo Sommariva. Passaggio troppo lungo per El Shaarawy in una ripartenza, ma prestazione comunque eccellente per qualità delle giocate.

Ferguson 7 - Movimento continuo su tutto il fronte offensivo alla ricerca dell'intesa con i compagni. Firma il tris ribadendo in rete la respinta corta di Sommariva dopo l'errore di Malinovskyi. Diagonale potente respinto dal portiere avversario e sinistro sbilenco da fuori area, ma complessivamente una prova convincente e concreta che premia le scelte tattiche di Gasperini. dall'85' Dovbyk s.v.

Gian Piero Gasperini 7,5 - Scelte tattiche azzeccate e gestione perfetta della partita, con un tridente offensivo aggressivo che schianta il Genoa. Ferguson dal primo minuto si rivela l'intuizione vincente per scardinare la difesa rossoblù. Cambi oculati nel finale per preservare i diffidati Cristante e Mancini in vista della sfida con l'Atalanta, dimostrando grande visione strategica.

GENOA

Sommariva 5,5 - Subisce tre reti nel primo tempo senza particolari responsabilità dirette, complice una difesa troppo fragile e disattenta. Diverse parate importanti su Ferguson e Dybala dimostrano reattività e riflessi pronti. Respinta corta che favorisce il tris di Ferguson rappresenta l'unica vera sbavatura della sua prestazione, altrimenti attenta e concentrata nonostante il passivo pesante.

Østigård 5 - Prestazione insufficiente del centrale norvegese, travolto dalla manovra offensiva giallorossa. Colpo di testa anticipato da Svilar con conseguente protesta per il presunto fallo subito rappresenta uno dei pochi spunti. De Rossi lo richiama in panchina per cercare maggiore solidità difensiva dopo un primo tempo da dimenticare. dal 59' Marcandalli 5,5 - Entra nel tentativo di dare compattezza, ma la difesa continua a soffrire.

Otoa 5 - Deviazione decisiva sul tiro di Soulé che beffa Sommariva e porta al vantaggio romanista. Colpo di testa respinto nella ripresa rappresenta uno dei pochi tentativi offensivi rossoblù. Soffre maledettamente gli inserimenti di Dybala e Wesley, risultando sempre in affanno nelle chiusure difensive e nei contrasti diretti con gli attaccanti avversari.

Vásquez 5 - Spizzata all'indietro fatale che innesca l'azione del vantaggio di Soulé nella prima frazione. Tentativo acrobatico che termina oltre la traversa dopo il colpo di testa di Otoa. Prestazione insufficiente del difensore venezuelano, mai incisivo nelle chiusure e spesso in ritardo sulle marcature preventive, lasciando troppi spazi agli attaccanti giallorossi.

Norton-Cuffy 5,5 - Colpo di testa impreciso sul secondo palo e recupero difensivo importante su Dybala rappresentano luci e ombre della sua prova. Soffre tremendamente le continue scorribande di Wesley sulla fascia opposta. Deviazione decisiva sulla rovesciata di El Shaarawy evita una rete ancora più pesante, dimostrando almeno reattività nelle situazioni di emergenza.

Malinovskyi 4,5 - Serata da dimenticare per il centrocampista ucraino, autore dell'errore marchiano al limite dell'area che spalanca la porta a Ferguson per il tris. Prestazione negativa sotto ogni punto di vista, con imprecisioni tecniche e scarsa incisività nella costruzione del gioco. De Rossi lo sostituisce nella ripresa. dal 59' Fini 6 - Inserimento propositivo con un tentativo in area neutralizzato dall'intervento in scivolata di Ziolkowski.

Frendrup 5,5 - Ammonizione per un intervento irregolare su Dybala a centrocampo limita ulteriormente la sua prestazione. Fatica a contenere lo strapotere fisico e tecnico di Koné, risultando spesso in ritardo nelle chiusure. Poca incisività nella fase di interdizione e costruzione del gioco, senza riuscire a dare equilibrio al centrocampo. dal 79' Masini s.v.

Ellertsson 5,5 - Prestazione opaca del centrocampista svedese, che non riesce mai a incidere nella costruzione del gioco offensivo. Movimento costante ma poco efficace tra le linee, senza riuscire a creare superiorità numerica o varchi per i compagni. Manca precisione nei passaggi e intensità nella fase di pressing contro un centrocampo giallorosso dominante.

Martín 5,5 - Cross dalla sinistra per Norton-Cuffy che non inquadra la porta e punizione troppo bassa respinta dalla barriera rappresentano le sue iniziative principali. Qualche spunto interessante sulla fascia mancina, ma complessivamente una prestazione insufficiente per incidere sulla manovra offensiva. Soffre la pressione difensiva romanista durante tutta la gara.

Ekuban 5 - Prestazione fantasma dell'attaccante ghanese, mai pericoloso nell'area avversaria e completamente annullato dalla difesa giallorossa. Movimento statico e poco funzionale al gioco della squadra, senza riuscire a tenere palla e favorire l'inserimento dei compagni. De Rossi lo sostituisce nella ripresa cercando più peso offensivo. dal 59' Colombo 5,5 - Entra nel tentativo di dare peso all'attacco, ma la Roma controlla senza problemi.

Vitinha 5,5 - Tiro di destro alto sopra la traversa dopo l'intercetto dell'errore di Cristante rappresenta la sua unica vera occasione. Movimento costante tra le linee ma poca concretezza sotto porta. Azione fermata in scivolata da Koné evidenzia le difficoltà nel saltare l'uomo e creare superiorità offensiva contro una difesa ben organizzata. dal 73' Ekhator 6,5 - Ingresso positivo con il gol della bandiera, conclusione deviata da Pisilli che beffa Svilar e accorcia le distanze.

Daniele De Rossi 5 - Ritorno amaro all'Olimpico per l'ex capitano giallorosso, con una squadra mai in partita e sopraffatta dalla manovra di Gasperini. Scelte tattiche inefficaci e incapacità di arginare la pressione offensiva romanista nel primo tempo. Cambi nella ripresa non modificano l'inerzia della gara, terza sconfitta consecutiva che complica la corsa salvezza dei rossoblù.