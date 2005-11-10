Pavlovic rinnova, Saelemaekers ko. Le parole di Gasperini: le top news delle 18

Un rinnovo e un’operazione: belle e brutte notizie in casa Milan. Il club rossonero sta infatti definendo in queste ore il prolungamento di contratto di Strahinja Pavlovic, difensore serbo che si legherà alla società di Via Aldo Rossi fino al 2031. Sarà invece lunga l’assenza di Alexis Saelemaekers: l’operazione alla caviglia a cui si è sottoposto l’esterno belga è andata a buon fine, ma il rientro in campo è previsto non prima di cinque mesi. Stop anche in casa Lecce, dove Ivan Ilic ha riportato una lesione al retto femorale. Sarà invece di circa tre settimane l’assenza di Riccardo Orsolini, che in giornata si è sottoposto a test medici.

Il Venezia, tra gli uffici della società in Laguna e Milano, sta definendo il nuovo allenatore dopo l’esonero di Giovanni Stroppa, decisione maturata nelle ore immediatamente successive al ko con l’Atalanta. Trattative in corso con Davide Nicola, individuato come il nome giusto su cui puntare per una salvezza al momento complicata: sul tavolo un contratto fino al termine della stagione, con opzione per il prossimo anno.

Nessuna sorpresa dal Giudice Sportivo, ma un piccolo sospiro di sollievo per la Roma. Donyell Malen, espulso nell’ultimo turno di campionato, salterà solo una partita (“È frustrante”, ha dichiarato in conferenza stampa). I giallorossi iscrivono in lista Champions League il portiere Devis Vasquez, dopo lo stop di Mile Svilar, che ne avrà per circa un mese. Torna a disposizione Koulierakis, mentre Gian Piero Gasperini parla così della sfida al Real Madrid: “È un po' difficile avere come metro di paragone il Real Madrid, per quello che rappresenta nel mondo: è la società più titolata, quella che ha più tifosi sul pianeta. Non è questo, quindi, il metro di paragone che dobbiamo prendere, ma quello che succede sul campo, sì. Dobbiamo misurarci con loro per quella che sarà la partita”. Finisce 1-1 la partita di Youth League tra Inter e Club Brugge, in campo con i "grandi" questa sera.