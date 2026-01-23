Pazza Inter, dallo shock alla rimonta. Tutto in 8 minuti: da 0-2 a 3-2 sul Pisa al 45'

Finisce un pazzo primo tempo a San Siro: Inter e Pisa vanno al riposo sul 3-2. La squadra di Gilardino si era portata in doppio vantaggio grazie alla doppietta di Moreo (con un Sommer da rivedere in entrambi i casi). Chivu è corso ai ripari già dopo 34 minuti inserendo Dimarco per Luis Henrique e l'esterno italiano lo ha ripagato entrando in due dei tre gol che sono serviti per riportarsi in carreggiata.

Moreo, super pallonetto a Sommer: Pisa avanti

Chivu punta su Pio Esposito con Lautaro, in mediana c'è Sucic al posto di Barella. Il primo tentativo è del centravanti italiano, che prova una girata in area, imprecisa. L'inizio della gara sembra far presagire a un'Inter in controllo del possesso palla, ma dopo 11 minuti ecco il vantaggio a sorpresa degli ospiti. Sommer regala palla a Moreo nell'uscita da dietro, l'attaccante lo supera con un pallonetto da più di 30 metri.

Ancora Moreo: il Pisa raddoppia

Penetrazione in area di Bisseck al 19': sinistro che esce a fil di palo. L'abbozzo di reazione da parte dell'Inter viene spento quasi subito dal clamoroso raddoppio degli ospiti, al 23'. Calcio d'angolo dalla sinistra, ancora Moreo svetta dal vertice dell'area piccola e piega le mani a Sommer sul primo palo. San Siro è gelato, l'Inter sembra sotto shock. Serve una decina di minuti alla squadra di Chivu per produrre qualcosa di pericoloso: tiro-cross di Sucic, Lautaro in tuffo non arriva a deviare in rete.

Tre gol in otto minuti: l'Inter rimonta il Pisa

Al 34' scelta forte di Chivu: fuori Luis Henrique, evanescente a destra, al suo posto Dimarco. L'esterno italiano è subito impattante: sinistro al volo sul quale si esalta Scuffet. Sulla ribattuta Zielinski calcia al volo e Tramoni tocca con un braccio: calcio di rigore, siglato dallo stesso Zielinski al 39'. Due minuti dopo ancora Dimarco crossa da sinistra, Lautaro di testa fa 2-2. Al 2' di recupero l'Inter completa la rimonta: cross di Bastoni, Pio Esposito di testa è imperioso e fa 3-2.