TMW Per Frattesi non è ancora finita: la permanenza all'Inter non è certa. La situazione

Il futuro di Davide Frattesi non è ancora stato deciso. Ormai non è più un mistero che il classe '99 non veda di buon occhio il suo minutaggio all'Inter perché le premesse di inizio stagione erano decisamente diverse. Il rendimento di Zielinski lo ha fatto scivolare ancora più indietro nelle gerarchie e questo non è stato digerito molto bene dall'ex Sassuolo, che reclama spazio.

Non mancano gli apprezzamenti per un calciatore che comunque meno di un anno fa segnava al Bayern Monaco all'Allianz Arena e decideva la semifinale di ritorno di Champions League contro il Barcellona. Come raccolto da TMW, per lui si è mossa la Juventus, ma questa ipotesi non scalda molto Marotta, che non vuole rafforzare una rivale in campionato.

Per questo gli scenari più plausibili sono un trasferimento in Premier League o in Super Lig: in Inghilterra è forte l'interesse da parte del Nottingham Forest, in Turchia c'è il Galatasaray, ma sono tante le squadre che hanno chiesto informazioni e che ancora non hanno deciso di affondare. Negli ultimi giorni di mercato può succedere di tutto e la sua partenza non è da escludere. La volontà del centrocampista potrebbe fare la differenza, soprattutto nell'anno che porta al Mondiale, ancora comunque da conquistare per l'Italia.