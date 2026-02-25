Inter, Frattesi: "Dispiace tantissimo. Ma abbiamo ancora grandi obiettivi da raggiungere"

Si è parlato spesso dello scarso minutaggio di Davide Frattesi con la maglia dell'Inter, ma ultimamente il classe '99 ha ritrovato la titolarità e, anche in un match decisivo come quello contro il Bodo/Glimt, Chivu ha puntato su di lui. Il centrocampista non ha nascosto la sua delusione al termine del match e ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram, nella quale ha voluto un po' rincuorare l'ambiente: "Dispiace tantissimo. Ma abbiamo ancora grandi obiettivi da raggiungere. Forza", accompagnata da dei cuori nerazzurri.

Il 26enne non ha ancora segnato in questa stagione, ma ha collezionato 7 presenze in Champions League, 14 incontri in Serie A, 2 gettoni in Coppa Italia e un match in Supercoppa Italiana per un totale di 923 minuti, nei quali ha fornito 3 assist. La speranza è che nei prossimi mesi possa stupire positivamente, guadagnandosi così una chiamata del ct Gattuso prima per i playoff del Mondiale e poi, si spera, per la manifestazione che si terrà in estate.