Inter, Chivu: "Rimonta fattibile, dipende solo da noi. Frattesi è un valore aggiunto"
Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal ritorno del playoff di Champions League contro il Bodo/Glimt: "È tutto fattibile, sta a noi e a quella che è la nostra determinazione e il nostro atteggiamento ma nello stesso tempo all'equilibrio da trovare".
Frattesi titolare cosa significa?
"Come tutti gli altri è un valore aggiunto per questo gruppo, lo ha fatto vedere nel passato e a tratti anche quest'anno: ha superato i momenti di difficoltà e i problemi avuti nella prima parte di stagione. Come tutti gli deve dare il suo contributo alla causa".
