Frattesi, cosa sta succedendo? Chivu non è riuscito a valorizzarlo, via dall'Inter a breve

Più scorre il tempo e più le domande crescono riguardo il futuro di Davide Frattesi. All'Inter non sta andando, subentrato nel derby contro il Milan sembrava un corpo estraneo e come ripreso dalle statistiche impietose proposte da Gazzetta.it ha toccato solo due palloni, con zero passaggi e dribbling, solamente un contrasto nel finale in 27 minuti disputati. Quasi fosse passata un'eternità invece dal ruolo di dodicesimo uomo quando nell'era Inzaghi dalla panchina al campo lasciava spesso e volentieri il segno sotto porta.

Il timbro decisivo all'Allianz Arena contro il Bayern Monaco e la zampata letale a San Siro contro il Barcellona di Flick nella campagna di Champions League i marchi distintivi dell'ex Sassuolo. Si vociferava del divorzio preannunciato qualora fosse rimasto Simone Inzaghi in panchina, visto un minutaggio che il centrocampista azzurro riteneva troppo esiguo il minutaggio rispetto al proprio impatto. Ma l'avvento di Cristian Chivu pareva aver cambiato la storia: il tecnico lo ha protetto dopo l'intervento per l'ernia, illustrandogli un progetto tattico cucito su misura che lo aveva convinto a rispedire al mittente i numerosi sondaggi di mercato.

Oggi, però, il bilancio assume i tratti del fallimento tecnico. Non è più azzardato, secondo il portale della Rosea, definire Frattesi una scommessa persa, almeno per l'annata corrente. Nonostante lo spazio concessogli su ogni fronte, i numeri sono impietosi: zero gol e zero assist in 16 apparizioni in Serie A, una sola fiammata in Champions e appena due passaggi vincenti in Coppa Italia. Un bottino troppo magro per scalzare i titolari e convincere Chivu a rivedere le gerarchie. Per questa la prossima estate dovrebbe segnare la separazione definitiva tra il giocatore e il club nerazzurro.