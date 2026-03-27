Perché l’Italia giocherà in trasferta con la Bosnia: il ranking non c’entra

Superato il primo ostacolo tra le mura amiche di Bergamo, la Nazionale italiana si appresta a sfidare la Bosnia ed Erzegovina. Questa volta in trasferta: martedì alle 20.45 gli azzurri saranno di scena allo Stadion Bilino Polje di Zenica, in un’atmosfera accesa - i biglietti sono già sold out - non sono dal sogno mondiale di Dzeko & co, ma anche dalla polemica che monta per l’esultanza di alcuni giocatori (Dimarco, Vicario, Pio Esposito) dopo il successo della Bosnia sul Galles in semifinale.

A differenza della prima gara, la finale si giocherà in trasferta. Una difficoltà in più, derivante dalle normative FIFA legate alle qualificazioni europee. In particolare, l’Italia aveva diritto a giocare la prima partita in casa grazie al ranking, che faceva degli azzurri una delle squadre teste di serie.

Per la finale, invece, ha deciso il sorteggio: nell’ambito di quello generale tenuto lo scorso 20 novembre, la destinazione era decisa già prima degli accoppiamenti. E all’Italia è capitato giocare fuori dai propri confini la partita che deciderà se, per la prima volta dal 2014, torneremo o meno ai Mondiali.