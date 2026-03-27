TMW Dalla lotta salvezza con la Fiorentina alla finale playoff: la strana storia di Kean e Dzeko

Moise Kean ritrova Edin Dzeko, due mesi dopo. Chi l'avrebbe mai detto, a inizio stagione, che i due compagni di squadra alla Fiorentina si sarebbero separati a gennaio per poi giocare insieme, stavolta da avversari, nella finale del playoff di qualificazione al Mondiale?

Dalla lotta salvezza coi viola, in una stagione complicatissima anche a causa della scarsa concretezza dei due attaccanti sotto porta, Kean e Dzeko adesso sono pronti a giocarsi la partita più importante della loro stagione. Almeno finora. Le semifinali, del resto, l'hanno già vissute da protagonisti assoluti, con un gol ciascuno nelle gare di ieri sera, vinte rispettivamente contro Irlanda del Nord e Galles. Sempre più trascinatore dell'Italia il primo, ancora 26enne; sempre più leggenda della Bosnia il secondo.

E pensare che i gol in maglia gigliata di Kean quest'anno sono stati appena 9, di cui 8 in campionato e 1 in Conference League, con ben 32 presenze e 2.268 minuti giocati. Discorso diverso invece per Dzeko, che a Firenze viene ricordato più per quel discorso col megafono ai tifosi a Bergamo che per le sue gesta sul campo: appena due reti, in Conference e nelle qualificazioni di Conference, in 18 presenze e 1.257 minuti giocati. Ma la sua stagione è svoltata totalmente dopo il trasferimento in seconda divisione tedesca a fine gennaio, visto che tra le fila dello Schalke 04 Dzeko ha già firmato 6 centri e 3 assist in 8 presenze. Mica male per un bomber 40enne, che ora punta a fare uno scherzetto proprio all'Italia dell'ex compagno Kean.