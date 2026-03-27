Saelemaekers, solo Milan: "Mi sento a casa. Dopo Bologna e Roma volevo essere titolare fisso"

"De Winter è un giocatore fantastico. È vero che ha avuto momenti meno brillanti con la nazionale, ma capita a tutti ogni tanto. Dobbiamo avere fiducia nel fatto che farà bene anche con i Diavoli Rossi. È davvero forte". Parola di Alexis Saelemaekers, esterno destro del Milan e della Nazionale belga in un'intervista a Nieuwsblad direttamente dal ritiro e prima della partita contro gli Stati Uniti in programma domani sera. Nel complesso in rossonero entrambi stanno vivendo una stagione assolutamente positiva, con minuti garantiti e il secondo posto in classifica.

"Non posso lamentarmi", sorride Saelemaekers. "Dopo i prestiti al Bologna e alla Roma, dove ho guadagnato molta maturità, per me era fondamentale diventare un titolare fisso al Milan a partire dall'estate. Ci sono riuscito. Sento la fiducia dell'allenatore (Massimiliano Allegri, ndr) e del club. Quando mi hanno proposto il rinnovo, non ho avuto dubbi", ha detto il belga di 26 anni.

"È un contratto di cinque anni, fino al 2031, il che nel calcio moderno non è scontato. Mi sento davvero a casa a Milano", ha concluso il giocatore del Milan. Infatti risale al 15 dicembre l'ufficialità del nuovo accordo siglato con il club rossonero, dopo aver collezionato 173 presenze con 12 gol e 19 assist a corredo.