Zaniolo al fianco dell'Italia: "Ci sono momenti in cui si sostiene da fuori. Forza Azzurri!"

Poco prima del successo di ieri contro l'Irlanda del Nord, Nicolò Zaniolo ha voluto pubblicamente mostrare il proprio supporto alla Nazionale, nonostante la grande delusione per la mancata convocazione in Nazionale: "Ci sono momenti in cui si è in campo, altri in cui si sostiene da fuori! L'importante è sempre essere dalla stessa parte! In bocca al lupo ragazzi! Forza azzurri", ha scritto il 26enne trequartista dell'Udinese in una storia postata su Instagram proprio a ridosso del fischio d'inizio del match tra l'Italia e l'Irlanda del Nord di ieri.

Assente dal 24 marzo 2024

L’ultima presenza di Nicolò Zaniolo in Nazionale risale al 24 marzo 2024. Entrato titolare nell’amichevole contro l’Ecuador (vinta 2-0 dall’Italia), il fantasista ha disputato l’intera partita senza segnare, portando a 19 presenze totali e 2 gol in azzurro. Da allora non è più stato convocato, nonostante il buon momento all’Udinese nella stagione 2025/26.