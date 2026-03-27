Immobile: "Ho un debole per Pio Esposito. Gioca in una big e questo lo avvantaggia"

L'attaccante del Paris FC Ciro Immobile è stato il protagonista dell'ultima puntata di SkyCalcio Unplugged, durante la quale ha tessuto le lodi di un collega in particolare: “Ho un debole per Pio Esposito. Già in passato dicevo che tra i giovani in crescita era quello che mi piaceva di più. Sono felice del progresso che sta facendo, gioca in una grande squadra con ottimi giocatori e questo lo avvantaggia. Quando è entrato con l’Italia l’ho visto bene. Sono felice per lui”.

Immobile ha descritto come molto bello il suo primo gol con il Paris FC, sottolineando il piacere di vivere un'esperienza in un club che definisce importante e giovane. Ha poi confessato che, al suo arrivo, c'era l'aspettativa di trovarsi di fronte a una persona presuntuosa, mentre l'ambiente è rimasto colpito dalla sua dedizione durante gli allenamenti.

Riguardo al calcio francese, l'attaccante ha spiegato che si tratta di un gioco diverso e molto impegnativo dal punto di vista fisico. Ha infine concluso affermando che questa rete era necessaria e di essere felice per aver segnato in ogni campionato della sua carriera, riscattando così una stagione iniziata con difficoltà a causa dell'infortunio subito a Roma; per un attaccante, infatti, il gol regala sempre un'emozione speciale.