Salernitana, buone notizie: accolto il ricorso, ridotta la squalifica a Carriero
TUTTO mercato WEB
La Corte Sportiva d’Appello ha accolto il ricorso della Salernitana, riducendo di una giornata la squalifica inizialmente inflitta a Giuseppe Carriero. Il centrocampista granata torna così a disposizione e potrà essere convocato per la sfida contro il Potenza, offrendo a Cosmi un’alternativa in più in mezzo al campo.
Il provvedimento era legato all’episodio avvenuto sul campo del Crotone, dove Carriero era stato coinvolto in un alterco con un tifoso locale che, poco prima, lo aveva colpito con uno sputo dalla tribuna. Lo stesso tifoso è stato successivamente individuato ed ha ricevuto il DASPO
Altre notizie Serie C
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Tonali e Kean scacciano l'incubo Irlanda del Nord. Tanta fatica, ma serviva poco per togliersi la scimmia di dosso. Ora l'ultimo ostacolo, l'Italia non deve e non può avere paura. Tanti giocatori sotto tono, Gattuso pensi bene a chi mandare in campo
Ora in radio
18:35Storie di Calcio live!
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile