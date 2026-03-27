Salernitana, buone notizie: accolto il ricorso, ridotta la squalifica a Carriero

La Corte Sportiva d’Appello ha accolto il ricorso della Salernitana, riducendo di una giornata la squalifica inizialmente inflitta a Giuseppe Carriero. Il centrocampista granata torna così a disposizione e potrà essere convocato per la sfida contro il Potenza, offrendo a Cosmi un’alternativa in più in mezzo al campo.

Il provvedimento era legato all’episodio avvenuto sul campo del Crotone, dove Carriero era stato coinvolto in un alterco con un tifoso locale che, poco prima, lo aveva colpito con uno sputo dalla tribuna. Lo stesso tifoso è stato successivamente individuato ed ha ricevuto il DASPO